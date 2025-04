Stand: 23.04.2025 13:35 Uhr 12 Dinge, die ihr in Niedersachsen gemacht haben müsst

Eure Bucket List, was ihr in Niedersachsen auf keinen Fall verpassen solltet!

Harz oder Nordsee? Wilhelmshaven oder Braunschweig? Oder gleich alles hintereinander weg? Ihr habt die Qual der Wahl: Hier kommen 12 Ideen, was ihr in Niedersachsen unternehmen könnt.

1. Eine Paddeltour machen

Ob im Weserbergland oder in Ostfriesland, ob auf Flüssen oder Seen: Niedersachsen hat viele Gewässer, die sich für gemütliche oder auch sportliche Touren mit dem Kanu oder Kajak anbieten. Je nachdem, wo ihr gerade seid, wenn euch die Lust auf eine Paddeltour überkommt, sucht ihr am besten im Netz nach dem nächsten Kanuverleih.

Wollt ihr gezielt einen schönen Spot für eine Tour ansteuern, könnt ihr zum Beispiel nach einem größeren See oder nach Flüssen wie der Weser oder Ilmenau Ausschau halten. Wer lieber an Land unterwegs ist, kann übrigens auch eine Fahrradtour an der Weser oder Elbe planen!

2. Wunderschöne Städte anschauen

Niedersachsen hat so schöne Städte und Küstenörtchen zu bieten! Alle aufzuzählen ist unmöglich - doch wenn ihr zum Beispiel an Lüneburg, Göttingen, Oldenburg, Osnabrück oder an Neuharlingersiel, Schillig oder Cuxhaven vorbeikommt, solltet ihr auf jeden Fall einen Halt einplanen und euch einfach treiben lassen.

3. Sightseeing und Shopping in der Landeshauptstadt

Und wo wir schon bei Städten sind, die ihr in Niedersachsen sehen müsst, darf Hannover natürlich nicht fehlen! Ihr solltet unbedingt rausfinden, was es damit auf sich hat, sich "unterm Schwanz" zu treffen, und wie man Lüttje Lage richtig trinkt, ohne sich komplett einzusauen.

Bei gutem Wetter lohnt es sich auf jeden Fall, am Maschsee, in den Herrenhäuser Gärten und in der Eilrenriede - dem riesigen Stadtwald in Hannover - vorbeizuschauen. Auch für eine Shopping-Tour eignet Hannover City sich super.

4. Wandern im Harz

Von Hannover ist es nicht mehr allzu weit in den Harz - den niedersächsischen Hotspot für alle Wanderbegeisterten! Wollt ihr zum Beispiel den Brocken besteigen, gibt es mehrere Wege mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Mehr dazu findet ihr hier.

5. Im Watt wandern

Die etwas andere Wanderung ohne Aufstieg - und ein Klassiker, den ihr euch natürlich auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Barfuß mitten auf dem Meeresgrund stehen, um euch herum ein paar Wattwürmer, zwischen den Zehen der Schlick: Eine Wattwanderung an der Nordsee ist ein tolles Erlebnis! Aber Achtung: Unerfahrene Wattwanderer sollten nicht auf eigene Faust losziehen.

6. Leuchtturm-Hopping

Wenn ihr schon an der Küste unterwegs seid, findet ihr sicherlich auch den einen oder anderen Leuchtturm. In Niedersachsen soll es insgesamt 29 Stück geben.

Der kleinste runde und geringelte Leuchtturm Deutschlands steht in Ostfriesland, genauer gesagt in Pilsum, und ist elf Meter hoch. 13 Kilometer vom "Otto-Leuchtturm" entfernt steht der höchste Leuchtturm Deutschlands: Der Leuchtturm Campen, der übrigens auch auf Platz 14 der höchsten Leuchttürme der Welt steht.

7. Insel-Hopping

Das Leuchtturm-Hopping könnt ihr auch verbinden mit einem Insel-Hopping: Warum nicht an der Nordseeküste entlang fahren und immer mal wieder mit der Fähre auf eine der Ostfriesischen Inseln hoppen? Wer es ganz ruhig mag, macht zum Beispiel einen Ausflug nach Spiekeroog, Langeoog, Juist oder Wangerooge - diese Inseln sind nämlich komplett autofrei.

8. Heide Park Soltau

Wer zwischendurch wieder etwas mehr Action braucht, kann sich in Colossos und Co. trauen: Zwischen Hamburg und Hannover liegt der Freizeitpark Heide Park Soltau.

9. Meyer-Werft in Papenburg

Kreuzfahrten sind aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht jedermanns und jederfraus Sache. So einen riesigen Pott an sich vorbeifahren zu sehen, kann allerdings trotzdem ein echter Gänsehaut-Moment sein. Die Meyer-Werft in Papenburg ist eine der größten Werften der Welt. Hier werden Kreuzfahrtschiffe für internationale Reedereien gebaut.

Seid ihr in der Nähe von Papenburg, solltet ihr unbedingt checken, ob zufällig ein Schiff ausgedockt wird. Ein echtes Erlebnis, das viele Menschen anzieht! Das liegt auch daran, dass Adrenalin im Spiel ist - die großen Schiffe müssen nämlich durch ein echtes Nadelöhr.

10. Einen Wildpark besuchen

Die Wildparks Schwarze Berge und Lüneburger Heide, der Serengeti-Park in Hodenhagen, die Zoos in Osnabrück und Hannover, das Otter-Zentrum in Hankensbüttel, der Vogelpark Walsrode und viele mehr: Wer in Niedersachsen auf Tier-Entdeckungstour gehen möchte, hat die freie Auswahl!

11. Frischen Fisch essen

Auch das darf auf dieser Bucket List natürlich nicht fehlen! Ob gemütliches Fischrestaurant oder die gute alte Fischbrötchenbude: Wenn ihr an der Küste unterwegs seid, müsst ihr unbedingt leckeren Fisch aus der Nordsee essen! Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, bei einem Fischerei-Trip dabei zu sein oder eure Krabben selbst zu pulen?

12. Schwimmen, schwimmen, schwimmen

Zu richtig sommerlichen Tagen gehören natürlich ausführliche Badesessions. Auch hier habt ihr die freie Wahl: Wollt ihr ins Meer oder in den See springen? Oder vielleicht doch in ein richtiges Bad gehen?

Von Waldbädern wie in Wernigerode oder Rohden über Naturbäder wie in Uslar oder Luthe bis hin zum Meerwasserbad wie auf Spiekeroog ist alles denkbar!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 25.03.2022 | 07:00 Uhr