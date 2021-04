Das Kennenlernen geschah wohl im Orchester, einem der besten des Landes, bei der Kammerphilharmonie Bremen, in der Tanja Tetzlaff wie Florian Donderer lange Jahre an führenden Stellen gespielt haben. Florian Donderer als Konzertmeister, Tanja Tetzlaff als Solo-Cellistin. Seit Jahren sind sie verheiratet - und leben musikalisch doch, wenn auch inhaltlich eng verwandt - ihre eigenen Leben.

VIDEO: Foyerkonzert mit Florian Donderer und Tanja Tetzlaff (67 Min)

Vom Tutti in die kleine Form

Beide musikalische Leben sind vielseitig. Wichtiges musikalisches Standbein für beide ist das Quartettspiel. Während Florian Donderer Primarius im Signum Quartett ist, spielt Tanja Tetzlaff - mit ihrem Bruder als Primarius - seit Gründung im Jahr 1994 im Tetzlaff Quartett. Mit ihrem Quartett ist sie weltweit unterwegs, solange die Zeit dieser vier hervorragenden MusikerInnen es zulässt. Daneben ist sie mit ihrem Bruder Christian und dem Pianisten Lars Vogt als festes Klaviertrio vereint. Zahlreiche solistische Tätigkeiten gehören ebenso zum Portfolio dieser gefragten und international renommierten Künstlerin.

Alt und neu

Wohl nur wenige Musikerinnen und Musiker sind in ihren Repertoires und musikalischen Tätigkeiten breiter aufgestellt als Florian Donderer und Tanja Tetzlaff. So ist Donderer seit rund zwei Jahrzehnten Konzertmeister der Kammerphilharmonie Bremen und zudem in gleicher Position im Balthasar-Neumann-Ensemble, das auf historischen Instrumenten spielt. Neben alter Musik widmet er sich, wie seine Frau, Tanja Tetzlaff, auch ausführlich neuer und neuester Musik. Vieles von all diesen Themen wird auch beim NDR Kultur Foyerkonzert im Gespräch mit Moderator Ludwig Hartmann zur Sprache kommen.

Solo und Duo

Zum NDR Kultur Foyerkonzert werden Florian Donderer und Tanja Tetzlaff Musik von Johann Sebastian Bach, Zoltán Kodály, Bohuslav Martinů, Sergej Prokofjew und Maurice Ravel im Gepäck haben.

Das Programm Bohuslav Martinů

1. Satz aus dem Duo für Violine und Violoncello

Johann Sebastian Bach

Präludium aus der Suite c-Moll für Violoncello solo

Maurice Ravel

2. und 3. Satz aus dem Duo für Violine und Violoncello

Sergej Prokofjew

1. Satz aus der Solosonate für Violine

Zoltán Kodály

1. Satz aus dem Duo für Violine und Violoncello



Florian Donderer Violine

Tanja Tetzlaff Violoncello



Aufzeichnung vom 18. März 2021 im Radiohaus des NDR in Hamburg

