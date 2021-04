Am 12. April erscheint im Hanser Verlag das erste Buch "Hauskonzert" des Pianisten Igor Levit, das er gemeinsam mit dem Journalisten Florian Zinnecker geschrieben hat.

Zinnecker, stellvertretender Ressortleiter bei der Wochenzeitung "Die Zeit", begleitete Levit in der Saison 2019/20 - ein Jahr, das sie sich vollkommen anders vorgestellt hatten. Statt der weltweiten Auftritte in ausverkauften Konzertsälen musste Levit sich und seinen Beruf neu finden. Mit den gestreamten Hauskonzerten aus seinem Wohnzimmer erreichte Levit im Internet ein weltweites Publikum, in einem musikalischen Marathon spielte er die "Vexations" von Erik Satie und machte damit auf die Situation der Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Zeit aufmerksam. Vielfach bezog er öffentlich gegen Rassismus und Antisemitismus Position und erhielt dafür Morddrohungen.

Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz und der "Gabe der Erinnerung" des Internationalen Auschwitz Komitees geehrt. In der Sendung sprechen Igor Levit und Florian Zinnecker über das gemeinsame Buch-Projekt und dieses ungewöhnliche Jahr.

Das Gespräch führte Friederike Westerhaus