Augustin Hadelich und das NDR Elbphilharmonie Orchester (Leitung: Krzysztof Urbański) spielen Tschaikowskys Violinkonzert und die "Romeo und Julia"-Ouvertüre.

Peter Tschaikowsky war "ein Schöpfer der Melodie, und dies ist eine sehr seltene und kostbare Begabung." Das sagte kein Geringerer als Igor Strawinsky einmal über seinen großen Landsmann. Und Musikfans aus aller Welt würden ihm sicher zustimmen: Wer an Tschaikowsky denkt, denkt an leidenschaftliche, wunderschöne, unvergessliche Melodien! Wer könnte nicht etwa das große Thema aus dem Violinkonzert oder das auch in Film und Fernsehen präsente Liebesthema aus "Romeo und Julia" mitsummen?

Associate Artist Augustin Hadelich als Solist

Beide Werke stehen nun auf dem Programm des Radio-Livekonzerts des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung von Krzysztof Urbański. Solist in Tschaikowskys Geiger-Paradestück ist der aktuelle Associate Artist Augustin Hadelich. Er hat das Violinkonzert bereits auf einer gefeierten CD präsentiert und etliche Male rund um den Globus gespielt - einmal sogar, während sich im Publikum ein Paar verlobte. Vielleicht eine Idee für den heimischen Radio-Abend?

Tschaikowskys "Fantasie-Ouvertüre" nach Shakespeares "Romeo und Julia"

Von der Liebe erzählt auch Tschaikowskys "Fantasie-Ouvertüre" nach Shakespeares "Romeo und Julia". Kein anderes Werk der Literaturgeschichte beschwört so eindringlich die Grenzen sprengende Macht des großen Gefühls wie diese Tragödie um das vom "bösen Stern" bedrohte Liebespaar aus zwei verfeindeten Familien. Und Tschaikowsky verstand es wie kein Zweiter, in seiner Musik Leidenschaft, Verrat, Kampf, Hass und Tod auszudrücken.

Für das NDR Elbphilharmonie Orchester spielt die "Romeo und Julia"-Ouvertüre in der Jubiläumssaison 2020/21 aber noch eine ganz andere Rolle: Die Noten dieses Werks lagen bereits am 20. Juni 1945, dem ersten Arbeits- und Aufnahmetag in der Geschichte des Orchesters, auf den Pulten. Es war der emotionale Start in eine Orchestergeschichte, die glücklicherweise einen sehr viel erfolgreicheren Verlauf als Shakespeares Tragödie um das Liebespaar nahm.

Moderation: Eva Schramm

Das Programm Peter Tschaikowsky

Ouvertüre zu "Romeo und Julia"

Peter Tschaikowsky

Violinkonzert D-Dur



Augustin Hadelich Violine

NDR Elbphilharmonie Orchester

Ltg.: Krzysztof Urbański



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg Programmheft

