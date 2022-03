Stand: 14.03.2022 14:48 Uhr Volker Risch liest "Eugen Onegin" von Alexander Puschkin

Alexander Puschkins Bedeutung für die Literatur Russlands ist nicht hoch genug einzuschätzen. In allen literarischen Gattungen und Formen zeigte sich der Autor, der von 1799 bis 1837 lebte, gleichermaßen versiert: in der Lyrik, in der Prosa und in seinen Theaterstücken, nicht zuletzt in seinen großen Verserzählungen. "Eugen Onegin" ist Puschkins ausgereiftestes Werk, in Versen verfasst, aber vom Autor als Roman bezeichnet: die Geschichte eines Dandys aus Sankt Petersburg, der dem Typus des "überflüssigen Menschen" in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts zum Vorbild diente.

Zu hören sind die Lesungen vom 21. März bis zum 1. April jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 21. März 2022 22:00 Uhr 2/10 22. März 2022 22:00 Uhr 3/10 23. März 2022 22:00 Uhr 4/10 24. März 2022 22:00 Uhr 5/10 25. März 2022 22:00 Uhr 6/10 28. März 2022 22:00 Uhr 7/10 29. März 2022 22:00 Uhr 8/10 30. März 2022 22:00 Uhr 9/10 31. März 2022 22:00 Uhr 10/10 1. April 2022 22:00 Uhr

