Volker Lechtenbrink liest "Romeo und Julia auf dem Dorfe" Stand: 28.04.2023 14:37 Uhr Volker Lechtenbrink liest aus der Novelle von Gottfried Keller.

Der Schweizer Gottfried Keller lebte von 1819 bis 1890 und ist neben Theodor Fontane der wichtigste Erzähler deutscher Sprache in der Epoche des Realismus. Seine Sammlung "Die Leute von Seldwyla" ist sein berühmtestes Werk, zehn Novellen, die im Dörfchen Seldwyla in der Zeit nach der Revolution von 1848 spielen. In "Romeo und Julia auf dem Dorfe" überträgt Keller Shakespeares Tragödie von Liebe und Tod zweier junger Menschen auf die bürgerlich bäuerlichen Verhältnisse seiner Zeit. Das Gesetz, an dem die Jugendlichen zugrunde gehen, ist menschengemacht: Es ist der Streit ihrer Eltern um einen Acker.

Zu hören sind die Lesungen am 3. und am 10. Mai jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 3. Mai 2023 22:00 Uhr 2 4. Mai 2023 22:00 Uhr 3 5. Mai 2023 22:00 Uhr 4 8. Mai 2023 22:00 Uhr 5 9. Mai 2023 22:00 Uhr 6 10. Mai 2023 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 03.05.2023 | 22:00 Uhr

