Sophie Rois liest autobiografische Texte von Margarete Steffin Stand: 31.05.2022 13:04 Uhr NDR Kultur sendet eine Auswahl von autobiografischen Texten von Margarete Steffin, der wir den Titel "So leicht wird ein Weniges ein Alles" gegeben haben. Die Texte werden vorgelesen von Sophie Rois.

Sie war eine der Frauen an der Seite von Bert Brecht: Margarete Steffin, Tochter einer Näherin und eines Bauarbeiters aus Berlin-Lichtenberg, eine überzeugte Kommunistin. Anfang der 30er-Jahre entwickelte sich mit Brecht eine Liebes- und Arbeitsbeziehung; er bezeichnete sie als "seine engste Mitarbeiterin". Sie war Teil der Brechtschen Großfamilie während des Moskauer Exils und starb dort, allein zurückgelassen, am 4. Juni 1941, mit 33 Jahren an Tuberkulose. Ihr schriftstellerisches Werk und ihr Einfluss auf die "Brecht-Werkstatt" wurden erst in den 1960-Jahren bekannt.

Zu hören ist die Lesung am 3. Juni von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Sie finden sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

