Rosemarie Fendel liest "Die Regentrude" von Theodor Storm Stand: 16.11.2022 16:57 Uhr Theodor Storms Märchen "Die Regentrude" ist von zeitloser Aktualität: Das Gleichgewicht Mensch-Natur ist gestört, weil die Menschen der Schöpfung nicht genügend Respekt zollen.

Theodor Storm gilt als Norddeutschlands bedeutendster Dichter und Vertreter des poetischen Realismus. Er wurde am 14. September 1814 in Husum geboren und starb am 4. Juli 1888. Im bürgerlichen Leben Jurist, übte er seinen Beruf zeitlebens aus und verfasste parallel dazu ein umfangreiches, norddeutsch geprägtes Werk, das - neben dem berühmten "Schimmelreiter" - aus Gedichten, Märchen und Novellen besteht.

Zu hören sind die Lesungen am 24. und am 25. Oktober jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 24. November 2022 22:00 Uhr 2 25. November 2022 22:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Abend vorgelesen | 24.11.2022 | 22:00 Uhr

