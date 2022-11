Hans Paetsch und Gustl Halenke lesen Grimmsche Märchen Stand: 29.11.2022 19:45 Uhr Die schönsten Märchen der Brüder Grimm werden vom 5. bis zum 20. Dezember in der Fassung der Erstausgabe vorgelesen.

Am 20. Dezember 1812 erschien der erste Band der "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm, das berühmteste Buch der deutschen Literatur, erschienen in zahllosen Auflagen und übersetzt in mehr als siebzig Sprachen. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm sind durch die Lande gereist und haben den Menschen Märchen abgelauscht; in vielen ist ältester europäischer und menschheitlicher Märchen- und Mythenstoff enthalten. Die Lesung folgt der Erstausgabe, die zwar spröder, aber auch authentischer ist als die poetisierende Bearbeitung, die Wilhelm Grimm später vorgenommen hat.

Hans Paetsch und Gustl Halenke lesen Märchen der Brüder Grimm

Zu hören sind die Lesungen vom 5. bis zum 20. Dezember jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1 5. Dezember 2022 22:00 Uhr 2 6. Dezember 2022 22:00 Uhr 3 7. Dezember 2022 22:00 Uhr 4 8. Dezember 2022 22:00 Uhr 5 9. Dezember 2022 22:00 Uhr 6 12. Dezember 2022 22:00 Uhr 7 13. Dezember 2022 22:00 Uhr 8 14. Dezember 2022 22:00 Uhr 9 15. Dezember 2022 22:00 Uhr 10 16. Dezember 2022 22:00 Uhr 11 19. Dezember 2022 22:00 Uhr 12 20. Dezember 2022 22:00 Uhr

