Hans Helmut Dickow liest "Magellan. Der Mann und seine Tat" Stand: 11.04.2023 14:44 Uhr Hans Helmut Dickow liest aus der Romanbiografie von Stefan Zweig.

Während einer Atlantiküberquerung von Southampton nach Rio de Janeiro im Jahr 1936 kam Stefan Zweig der Gedanke, sich schriftstellerisch mit den Umständen zu beschäftigen, unter denen der Portugiese Ferdinand Magellan im frühen 16. Jahrhundert erstmals die Welt umsegelte. Sein Magellan-Roman erschien Ende 1937 in einer ersten Auflage in Wien. Der Autor der "Sternstunden", damals der meistübersetzte und international bekannteste österreichische Schriftsteller, war angesichts der politischen Umstände 1934 nach London übergesiedelt und lebte ab 1940 in Brasilien, wo er sich 1942 das Leben nahm.

Zu hören sind die Lesungen vom 17. bis zum 28. April jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/10 17. April 2023 22:00 Uhr 2/10 18. April 2023 22:00 Uhr 3/10 19. April 2023 22:00 Uhr 4/10 20. April 2023 22:00 Uhr 5/10 21. April 2023 22:00 Uhr 6/10 24. April 2023 22:00 Uhr 7/10 25. April 2023 22:00 Uhr 8/10 26. April 2023 22:00 Uhr 9/10 27. April 2023 22:00 Uhr 10/10 28. April 2023 22:00 Uhr

