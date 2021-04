Gert Westphal liest "Novelle" von Johann Wolfgang von Goethe Stand: 27.04.2021 10:45 Uhr Gert Westphal liest die Prosadichtung von Johann Wolfgang von Goethe.

Goethes "Novelle" erschien 1828, ein Spätwerk, das schon durch den Titel "Novelle", die artikellose Gattungsbezeichnung, zu verstehen gibt, dass es exemplarisch gedacht ist. "Novelle", das heißt "Neuigkeit" oder, mit Goethes Worten, Darstellung einer "unerhörten Begebenheit". Das Werk wurde schon 1797 als Versepos mit dem Titel "Die Jagd" konzipiert. In der späten Überarbeitung wurde es zu einer Prosaerzählung über die Erlebnisse einer adligen Jagdgesellschaft, in der Goethe seine Anschauungen über Kunst und Natur, Gesellschaft und Sitte in hoch stilisierter Form zusammenfasst.

Zu hören sind die Lesungen vom 29. bis zum 30. April jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur.

