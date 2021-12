30 Jahre Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Am Anfang stand ein Traum Stand: 24.12.2021 14:19 Uhr Die Festspiele MV sind im Nordosten seit vielen Jahren eine feste Institution und aus dem Kulturgeschehen nicht mehr wegzudenken. Eine Zeitreise durch mehr als drei Jahrzehnte Festival-Geschichte.

von Raliza Nikolov

Ostseebad Heiligendamm, 1985, ein Ärztekongress: Matthias von Hülsen, Kinderarzt aus Hamburg, träumt von Musik-Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern. "Hier mach’ ich mal ein Festival", hatte er schon früher mit Bestimmtheit gesagt. Trotzdem schien es damals, lange vor dem Fall der Mauer, eine kaum zu realisierende Vision zu sein. Vier Jahre später sah die Welt aber plötzlich ganz anders aus: Die Mauer eingerissen, der Raum für Visionen weit geöffnet.

Wismar, 1989, zweiter Weihnachtstag: Matthias von Hülsen und Justus Frantz, beide Mitbegründer des Schleswig-Holstein Musik Festivals, sind bei Pastor Michael Bunners in der Heiligen-Geist-Kirche zu Gast. Er empfängt die beiden mit offenen Armen - aus dem Traum von den Festspielen wird die Aufforderung, diese zu gründen und zu realisieren. Ein positiv eingestelltes Team war vorhanden, aber ebenso auch Zweifelnde. Im Kuratorium saßen Ministerpräsidenten, Dirigenten wie Svjatoslav Richter und der Schauspieler Armin Mueller-Stahl.

Aufbruchstimmung noch vor der Wiedervereinigung

Schwerin, Staatstheater, 13. Mai 1990: Aufbruchstimmung noch vor der Wiedervereinigung im Oktober. Das damals noch "Musikfest Mecklenburg und Vorpommern" genannte Festival ist mit dem Gründungskonzert eröffnet. Anwesend sind der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Dirigent und Pianist Justus Frantz. Es ist der Beginn abenteuerlicher und nicht immer einfacher Zeiten, charmant und humorvoll gemanagt von Matthias von Hülsen, von dem Sätze überliefert sind wie: "Das Staatsexamen war ein Kinderspiel gegen das 'Verhör' beim Vorstand der Allianz-Versicherung, als wir um Sponsoren warben." Im ersten Jahr konnten 27 Konzerte veranstaltet werden, mit Unterstützung des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Dieser Beistand rief auch Kritik hervor. Aus dem Vorstand des Musikvereins Mecklenburg-Vorpommern verlautete, statt eines gemeinsamen Musikfestes unter Mitwirkung einheimischer Künstler habe man "ein importiertes Fest aus Schleswig-Holstein bekommen". Bei einem Konzert im Juli 1990 - Lothar de Maiziére griff im Greifswalder Dom St. Nikolai selbst zur Bratsche und spielte, begleitet vom Orchester der Ludwigsburger Festspiele, das Bratschenkonzert von Georg Philipp Telemann - protestierten vor dem Hauptportal etliche Menschen gegen die Ausgrenzung Freischaffender. Statt mit seiner Bratsche aufzuspielen, solle de Maizière das kulturpolitische Konzept erläutern, um die Misere freischaffender Künstler und Kunsteinrichtungen zu beenden.

Mit Mut, unbändiger Energie und einer Prise Verrücktheit

Matthias von Hülsen nahm diese Kritik auf, entwickelte das Festival mit leidenschaftlichem Engagement weiter, bemühte sich darum, auch etwas für die Orchesterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu tun, und er stellte fest: "Man kann so etwas wie die Festspiele nur mit Leuten aufbauen, die an beiden Enden brennen. Um erfolgreich zu sein, muss die Idee stimmen, muss der Wille da sein und der Glaube an die Sache."

Leute, die an beiden Enden brannten, gründeten zunächst einen Verein. Die "Festspielfreunde" waren bis Mitte der 1990er-Jahre allein für die Durchführung verantwortlich. Von da an kam eine Durchführungsgesellschaft mit beschränkter Haftung hinzu, die Freunde blieben fördernd und unterstützend tätig. Aus der zuerst utopisch anmutenden Idee entstand im Lauf der Jahre eines der größten Festivals des Landes, mit bald schon über 100 Veranstaltungen pro Jahr.

Ein Eulenschiss und seine Folgen

Ulrichshusen, 1990: Das Dorf Ulrichshusen, idyllisch gelegen in der Waren-Müritz-Region, nach 1945 Flüchtlingsunterkunft, zu DDR-Zeiten mit einem Konsum ausgestattet, entwickelt sich von einer Ruine zur Hauptspielstätte der Festspiele. Freiherr Helmuth von Maltzahn interessierte sich nach dem Fall der Mauer für den früheren Familiensitz und kaufte Ulrichshusen zurück. Vom Renaissance-Schloss war nach einem mysteriösen Brand aber kaum etwas übrig, nur die Grundmauern standen noch. Beim Gang durch die Ruine bekam von Maltzahn es mit einer Eule zu tun, die ihm auf die Schulter schiss. Das sei für ihn das Himmelszeichen gewesen, zumal er gewusst habe, dieses Schloss sei kulturell ungemein wertvoll!

Ein Ort wird zum pochenden Festspielherz

Helmuth von Maltzahn schrieb Matthias von Hülsen einen Brief, er möge doch bitte bescheinigen, dass Ulrichshusen der perfekte Festspielort sei, es sei zwar alles kaputt, aber bitte. Matthias von Hülsen glaubte zuerst nicht recht daran, aber bescheinigte alles, denn er wusste, ein "pochendes Festspielherz" fehlte noch. Die Chance wurde genutzt: Yehudi Menuhin weihte die Feldsteinscheune als Konzertsaal 1994 ein. Neben dem Schloss wurde auch die Scheune wieder aufgebaut. In der Folge fanden fast an jedem Wochenende Konzerte statt - im intimen Rittersaal des Schlosses oder in der rustikalen Feldsteinscheune mit der legendären Begleitung von Schwalben.