Festspiele MV 2022: Das BBC Symphony Orchestra live im Stream

Festspiele MV: Müller-Schott und BBC Symphony Orchestra live im Stream Stand: 02.07.2022 11:19 Uhr Bei den Festspielen MV spielen Cellist Daniel Müller-Schott und das BBC Symphony Orchestra Dvořáks Sinfonie "Aus der Neuen Welt". Das Konzert ist am Sonntag ab 16 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Mit einem kontrastreichen Programm sind der Cellist Daniel Müller-Schott und das BBC Symphony Orchestra in diesem Jahr bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern zu Gast. Abschied und Neubeginn - ein Bogen der sich zwischen Edward Elgars Cellokonzert in e-Moll und Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 "Aus der Neuen Welt" spannt. Live aus der Konzertkirche Neubrandenburg.

Müller-Schott: "Tragik und Tiefsinn machen Konzert zu etwas Besonderem"

"Es ist eine große Melancholie, ein Bewusstsein für Vergangenheit, das gelebte Leben zu spüren. Diese Tragik und dieser Tiefsinn machen dieses Konzert für mich zu ganz was Besonderem, und es wird von jedem unmittelbar verstanden" freut sich Müller Schott auf den Auftritt.

Das Konzert wird am 3. Juli ab 16 Uhr von arte übertragen und an dieser Stelle im Livestream zu sehen:

Konzertmitschnitt mit BBC Symphony Orchestra am 31. Juli bei NDR Kultur zu hören

NDR Kultur sendet den Konzertmitschnitt am 31. Juli ab 11 Uhr in der Sendung "Das Sonntagskonzert" sowie am 12. September ab 20 Uhr im Rahmen des ARD Radiofestivals.

Das Programm des Konzertes Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Greensleeves

Edward Elgar: Konzert e-Moll für Violoncello und Orchester op. 85

Adagio / Moderato Lento / Allegro molto / Adagio / Allegro, ma non troppo Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 "Aus der neuen Welt"

Adagio / Allegro molto Largo / Molto vivace / Allegro con fuoco

