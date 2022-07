Exklusives Geigen-Konzert im privaten Garten Stand: 11.07.2022 19:15 Uhr Emmanuel Tjeknavorian, Preisträger des Festspielsommers Mecklenburg-Vorpommern, hat in Schwaan ein besonderes privates Garten-Konzert gegeben.

Große Begeisterung bei Familie Hagen in Schwaan (Landkreis Rostock). Gemeinsam mit der Cellistin Anastasia Kobekina und dem Bratschisten Bill Murray spielte der Geiger Emmanuel Tjeknavorian in ihrem Garten auf. Rund 20 Freunde und Bekannte hatten die Hagens eingeladen, um das Konzert des Preisträgers des Festspielsommers Mecklenburg-Vorpommern zu hören. Die Festspiele MV hatten dieses "HeimSpiel" – ein Konzert zu Hause - verlost. Ungefähr 30 Minuten dauerte dieser besondere, einmalige Auftritt in Schwaan.

Videos 14 Min "Man muss sich immer die Seele aus dem Leib spielen" Für den Geiger Emmanuel Tjeknavorian macht es keinen Unterschied, ob er vor vollen Sälen oder vor zehn Zuhörern spielt. 14 Min

Konzert mit der originalen Mozart-Geige

Die Festspiele präsentieren in diesem Sommer 141 Konzerte an 60 Orten. Emmanuel Tjeknavorian ist in dieser Woche zu erleben unter dem Motto "Eine Woche mit Mozart". Am kommenden Freitag heißt das Konzert in Ulrichshusen "Mozart klingt", bei dem Emmanuel Tjeknavorian auf der originalen Mozart-Geige spielt. Im Interview mit dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern bekannte er, wie sehr er sich darauf freut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.07.2022 | 19:30 Uhr