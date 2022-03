Uwe-Johnson-Porträt von Otto Dix hängt nun in Klütz Stand: 02.03.2022 14:24 Uhr Was verbindet Uwe Johnson und Otto Dix? Das Literaturhaus "Uwe Johnson" hat ein besonderes Geschenk erhalten: eine Bleistiftzeichnung, die Maler Otto Dix von Uwe Johnson angefertig hat. Beitrag anhören 3 Min

von Axel Seitz

Ganz in der Nähe des Klützer Marktplatzes gibt es seit 2006 das Literaturhaus "Uwe Johnson", das sich mit Leben und Werk des Schriftstellers befasst. Weder wurde Uwe Johnson hier in Nordwestmecklenburg geboren, noch starb er in Klütz. Aber der Schriftsteller ließ sich von Klütz für die fiktive Stadt Jerichow in seinem Romanzyklus "Jahrestage" inspirieren. Nun hat das Literaturhaus ein besonderes Geschenk erhalten.

Otto Dix und Uwe Johnson trafen sich in Italien

Für die Leiterin des Literaturhauses, Anja-Franziska Scharsich, war es DAS Weihnachtsgeschenk, als im vergangenen Dezember ein Bild aus Göttingen nach Klütz kam - eine Bleistiftzeichnung des Malers Otto Dix: "Es ist tatsächlich Uwe Johnson, sehr gut zu erkennen. Es ist eine sehr feine Bleistift-Zeichnung mit einem nachdenklich wirkenden jungen Uwe Johnson."

Offenbar trafen sich beide - Otto Dix und Uwe Johnson - in Italien: "Es ist für mich auch überraschend gewesen, als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir Interesse haben an diesem Bild - es auszustellen", berichtet Anja-Franziska Scharsich. Sie habe sich direkt selbst auf die Suche gemacht und recherchiert, wie denn die beiden Künstler, die sehr unterschiedliche Jahrgänge waren, zusammengekommen sein könnten. "Es ist tatsächlich so, dass sie 1962 in Rom zusammengetroffen sind, als Uwe Johnson ein Stipendiat in der Villa Massimo war."

Sechs Jahrzehnte sind seither vergangen. Für Anja-Franziska Scharsich und das Literaturhaus ist dieses Porträt etwas ganz Besonderes: "Tatsächlich ist es unser erstes Original, das natürlich auch gleich besonders gesichert ist. Wir hatten bisher noch nicht das Glück, dass wir mit vielen Originalgegenständen in der Ausstellung etwas präsentieren konnten. Wir haben sehr viel Fotomaterial, aber das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, was uns auch natürlich sehr glücklich macht." Das Bild bereichert Ausstellung. "Es hängt jetzt in der ersten Ausstellungsebene. Das ist auch der biografische Teil, wo Uwe Johnson jetzt über dieses Bild auch noch mal besonders präsent ist", findet Scharsich.

Wie viele Porträts der Maler Otto Dix vom Schriftsteller Uwe Johnson fertigte, lässt sich nicht genau sagen, aber: "Was ich tatsächlich gefunden habe, sind drei unterschiedliche Porträts von Otto Dix, die mit dem Jahr 1962 datiert worden sind. Das sind zwei verschiedene Bleistiftzeichnungen, aber auch eine Kreidezeichnung", erzählt Anja-Franziska Scharsich.

Literaturhaus Uwe Johnson: "Ein Glücksfall"

Im vergangenen Spätsommer kam zuerst die Anfrage über einen Kunsthändler, ob das Literaturhaus "Uwe Johnson" an diesem Porträt interessiert sei, denn in Göttingen wollten die Kinder des verstorbenen Ehepaars Brigitte und Hans-Dieter Sölling, dass unter anderem dieses Original öffentlich ausgestellt wird. "Die Erben haben sich entschieden, einige Bilder wegzugeben an Einrichtungen, wo es dann die Möglichkeit gibt, dass viele andere Menschen diese Bilder zu sehen bekommen. Das war wirklich eine Herzensangelegenheit und aus ihrer Sicht auch im Sinne ihrer Eltern eine schöne Idee. Wir sind da natürlich ganz glücklich, weil auch die Bedingung war, dass das nicht in einem Archiv verschwindet, sondern, dass viele Menschen sich dann an diesem Bild noch erfreuen können", so Scharsich.

Und so hängt nun das von Otto Dix gemalte Porträt von Uwe Johnson in der nordwestmecklenburgischen Kleinstadt Klütz - in einem Literaturhaus, dass das Geld für so ein Original nicht im Etat gehabt hätte, betont Anja-Franziska Scharsich: "Auf gar keinen Fall, das kann man schon mal sagen, dass wir das so nicht gehabt hätten. Daher ist das für uns ein besonderer Glücksfall."

