"Ufo 1665"-Ausstellung widmet sich der "Luftschlacht von Stralsund" Ufos - unbekannte Flugobjekte - regen die Fantasie vieler Menschen an, egal ob heute oder vor hunderten von Jahren. Eine in Berlin eröffnete Ausstellung beschäftigt sich mit einem sensationellen Ereignis in Vorpommern.

von Heiko Kreft

Stralsund im April 1665: Als sechs Fischer vor der Stadt ankern, sehen sie plötzlich Seltsames am Himmel. Riesige Vogelschwärme ballen sich zusammen, verwandeln sich in Kriegsschiffe, beschießen kurz darauf einander mit Kanonen - die Luftschlacht von Stralsund. "Wir wissen nicht, was dahintersteckt. Haben die wirklich etwas gesehen? Haben die nur schlechten Fisch gebraucht? Aber ganz unabhängig davon, ob sie etwas gesehen haben oder nicht: Dieses Ereignis hat im 17. Jahrhundert einen immensen Medienhype ausgelöst", erklärt Moritz Wullen. Er ist Direktor der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin.

Ufo-Sichtung in Stralsund im 17. Jahrhundert

Im Kulturforum am Potsdamer Platz hat er eine Ausstellung über die merkwürdigen Ereignisse kuratiert. Titel: "Ufo 1665". In Bibliotheken fand Moritz Wullen längst vergessene Berichte und Bilder. Sie sind in der Berliner Ausstellung zu sehen. "Das Mediensystem im 17. Jahrhundert war bereits sehr fortgeschritten, konnte ganz schnell reagieren auf aktuelle Tagesereignisse. Am beliebtesten waren Flugblätter und Flugschriften", sagt Wullen. Die erste Flugschrift erscheint schon zwei Tage nach der angeblichen Sichtung. Gedruckt in Stralsund, verbreitet sie sich schnell im gesamten deutschsprachigen Raum.

Darin genannt werden auch die Namen der Fischer. Die hätten "die folgenden Tage teils an Händen und Füßen, teils an Haupt- und anderen Gliedern groß Zittern und Beschwer empfunden", berichtet die Flugschrift und setzt noch einen oben drauf. Sie behauptet, dass den Männern auch "mitten aus dem Himmel eine platte, runde Form wie ein Teller und großer Manns-Hut vor Augen gekommen ist." Eine fliegende Untertasse! Aber nicht irgendwo, sondern direkt über St. Nikolai, der wichtigsten Kirche der Stadt. Ein böses Omen? "Hilf Gott! Was werden noch für gefährliche Zeiten auf Erden folgen?", barmt ein in Leipzig gedrucktes Flugblatt.

Keine extraterrestrische Intelligenz außer Gott

Es zeigt auch ein fantasiereiches Bild der Stralsunder Ereignisse. Zu sehen: die Vogelschwärme, die Fischer, die Luftschlacht, die Himmelsscheibe. Was sich nicht findet - weder im Text, noch im Bild -, ist ein Hinweis auf Außerirdische. Kein Wunder, sagt der Kunsthistoriker Moritz Wullen: "Es gab im 17. Jahrhundert keine extraterrestrische Intelligenz außer Gott, der man zugemutet hätte, am Himmel zu erscheinen. Der Himmel war für die Menschen des 17. Jahrhunderts eine Art von Stadionscreen, über den Gott mit der Menschheit kommunizierte, aber nicht über Kochrezepte und Fußballergebnisse, sondern über bevorstehende Strafgerichte." 1680 erscheint in Nürnberg ein Buch, dass für Luftschlacht und Himmelsscheibe eine klare Deutung parat hat:

Was der scheibenförmige Klump der guten Stadt Stralsund habe weissagen wollen, sollte vielleicht so schwer nicht zu erraten sein. Wann man bedenkt, welcher Gestalt hernach im Jahr 1670 die Kirche zu St. Nikolai und sonderlich der Turm durch den Donnerschlag hat. "Lufft-Kreys", Nürnberg 1680

Der Donnerschlag, das war ein gewaltiger Blitzeinschlag - mitten im Gottesdienst. Der Blitz fährt durch das Kruzifix, zerstört den Hauptaltar. "Es gab eine Riesenexplosion. Durch die Wucht dieses Einschlags flogen Trümmerteile durch den gesamten Kirchenraum, Menschen wurden verletzt, es brach Panik aus. Noch Jahre später haben die Menschen ganz traumatisiert davon erzählt", ordnet Wullen die Geschehnisse ein. Dass es zumindest dieses Ereignis tatsächlich gab, belegen umfangreiche handschriftliche Schadenberichte im Stralsunder Stadtarchiv. Die seltsame Sichtung der Fischer war hingegen - so ist zu vermuten - nur eine Luftspiegelung.

"Ufo 1665"-Ausstellung widmet sich der "Luftschlacht von Stralsund" Ufos regen die Fantasie vieler Menschen an, egal ob heute oder vor hunderten von Jahren. Eine Ausstellung in Berlin beschäftigt sich mit einem sensationellen Ereignis in Vorpommern.

