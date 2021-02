MV: Bei Kulturspaziergängen Erstaunliches entdecken Stand: 27.02.2021 06:00 Uhr Park-Landschaften, Herrenhäuser und Spaziergänge auf dem Darß oder in Rostock: Bei Kulturspaziergängen durch Mecklenburg-Vorpommern gibt es neben traumhafter Landschaft Erstaunliches zu entdecken.

In Zeiten des Corona-Lockdowns dürsten viele Menschen nach Kultur. Dabei sind wir umgeben davon, vom Kopfsteinpflaster bis zum Denkmal oder Gutshaus. Was steckt zum Beispiel hinter der "Roten Friedländerin" aus dem kleinen Städtchen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, welche Wunder werden einer alten Eiche an der Barthe in Vorpommern zugeschrieben oder was haben die französischen Schauspiel-Legenden Yves Montand und Simone Signoret mit dem beschaulichen Born auf dem Darß zu tun?

Karte: Kulturspaziergäng durch Mecklenburg-Vorpommern

Friedland: Kleiner Ort mit großer Geschichte

Friedland ist heute auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar, hat aber eine große Geschichte. Hier wurde die Patriotin Friederike Krüger geboren, die als Mann verkleidet gegen die napoleonischen Truppen in den Krieg zog und zu großem Ruhm kam. Hier lehrte aber auch Carl Leuschner, der den Sport 1814 nach Friedland und in die Region brachte. Er war der Begründer von Deutschlands ältestem Turnverein. Friedland entwickelte sich im 19. Jahrhundert sogar zur bedeutendsten Industriestadt Mecklenburgs.

AUDIO: Kulturspaziergang: Friedland (5 Min)

Dreilützow: Ein Herrenhaus als Schullandheim

Ganz in der Nähe von Wittenburg liegt Dreilützow mit seinem "Schloss", eigentlich ein 300 Jahre altes Guts- oder Herrenhaus. Von 1947 bis zum Ende der 1960er-Jahre zog hier ein katholisches Kinderheim ein. Danach lebten geistig behinderte Kinder und Jugendliche auf dem Gelände. Seit 1995 nutzt die Caritas das ehemalige Herrenhaus und umliegende Gebäude als Schullandheim sowie Bildungs- und Begegnungsstätte. Die riesige, elf Hektar große Parkanlage mit dazugehöriger 700 Jahre alter Kirche lädt zu einem Spaziergang auf einem Rundweg ein.

AUDIO: Kulturspaziergang: Dreilützow (4 Min)

Auf den Spuren von Gregor Sander durch Rostock

Der Schriftsteller Gregor Sander wurde 1968 in Schwerin geboren. Nach dem Abitur studierte er einige Semester in Rostock. Eine prägende Zeit offenbar, denn in seinen Texten kehrt er regelmäßig zurück in die Hansestadt. Insbesondere die Östliche Altstadt mit der Nikolaikirche und der Petrikirche spielen eine große Rolle, etwa in Sanders aktuellem Roman "Alles richtig gemacht" und in einer Erzählung aus dem Band "Winterfisch". Der Spaziergang beginnt Am Wendländer Schilde. Das ist ein aufgeräumter kleiner Platz, frisch saniert, an seiner östlichen Seite begrenzt durch die massive Nikolaikirche. Was heute wie eine edle Vorzeigegegend wirkt, sah in den 1980er-Jahren und bis weit in die 1990er-Jahre ganz anders aus.

Unterwegs auf der Borner Kulturstraat

Ein Mann tanzt mit einem Gerippe. Er hat einen Malerkittel an und eine Pfeife im Mund. Um ihn herum ländliche Szenerie. Eine Zeichnung von Max Lingner. Mitbegründer der Berliner Akademie der Künste. Die Zeichnung ist an einer braunen Buhnenstele angebracht. "Uns Dörp" prangt in weißen Buchstaben darüber - willkommen auf der Kulturstraat in Born. Holger Becker und Katharina Mau haben mittlerweile 29 solcher Stelen gestaltet. "Viele kennen Born nur als Kapitäns- und Fischerörtchen", sagt Holger Becker. "Dabei haben sich hier sogar weltberühmte Künstler aufgehalten." So wie Max Lingner. Von 1919 bis 1922 hat er in Born gewohnt und gearbeitet. Dann zog es ihn wieder in die weite Welt - nach Paris. Er entwarf Titelblätter für die Zeitschrift "Le Monde", war für die künstlerische Gestaltung des Blattes verantwortlich. Später lehrte er an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Noch heute hängt ein monumentales Werk von ihm im Bundesfinanzministerium.

Holger Becker und Katharina Mau sind voller Geschichten. Der 65-jährige hat schon mit elf Jahren angefangen, alles über seine Heimat Born zu sammeln, was er finden konnte. 2009 hat er die Kulturstraat ins Leben gerufen und wird seit einigen Jahren von Katharina Mau unterstützt.

AUDIO: Kulturspaziergang: Unterwegs auf der Borner Kulturstraat (5 Min)

Rothen: Ein Gutshaus als Ort der Kultur

Nur 50 Seelen - aber Kultur vom Feinsten. Eingebettet in die sanften Hügel der Sternberger Seeenlandschaft, am Flüsschen Mildenitz gelegen, entzückt schon die Anfahrt über eine Kastanienallee mit historischem Kopfsteinpflaster. Schwarze Schafe blöken am Straßenrand. Der Fotograf Christian von Lehsten hat zusammen mit seiner Frau das 220 Jahre alte Rothener Gutshaus zum Ort der Kultur gestaltet. Gerne öffnet das Paar das Haus für Konzerte oder Ausstellungen. Und die Rothener lieben Kultur! Heute leben vor allem Zugezogene in dem Dorf. Christa Bölkow ist da eher die Ausnahme, sie ist in Rothen groß geworden, kennt noch die angsteinflößenden Geschichten früherer Generationen, zum Beispiel vom Mann mit dem großen Kopf, der am Igel, dem Wehr der Rothener Mühle, bei Nebel aufgetaucht sein soll. Heute ist die Mühle eine Kunstgalerie. Der Spaziergang mit Christian von Lehsten und Christa Bölkow führt über den Gutspark mit alten Baumbeständen zum romantischen Rothener See, wo Eisvögel und Reiher zu beobachten sind. Und überall finden sich riesige Metallskulpturen von Takwe Kaenders. Sie hat Ihr Atelier, wie andere Künstler und Kunsthandwerker im ehemaligen Kuhstall der Gutsanlage.

