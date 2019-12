Stand: 16.12.2019 16:08 Uhr

Rostock zeigt Ausstellung über Walter Kempowski von Matthias Schümann

Im April 2019 hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert: Walter Kempowski. Der 2007 verstorbene Schriftsteller kam 1929 in Rostock zur Welt, und dort bemüht sich das Kempowski-Archiv um die Erinnerung an den Autor. Regelmäßig finden zum Beispiel wissenschaftliche Tagungen zum Werk Kempowskis statt. Nun hat sich das Archiv mit dem Kulturhistorischen Museum der Stadt zusammengetan und die Ausstellung "Walter Kempowski. Ich möchte Archiv werden" organisiert. Am Wochenende wurde sie eröffnet.

Rostock: Ausstellung zu Walter Kempowski eröffnet Nordmagazin - 14.12.2019 19:30 Uhr "Ich möchte Archiv werden" ist der Titel einer Ausstellung über Walter Kempowski im Kulturhistorischen Museum Rostock. In diesem Jahr wäre der gebürtige Rostocker 90 Jahre alt geworden.







Mit Margarethe Kempowski, der Mutter von Walter Kempowski, beginnt alles. Im Jahr 1969 sprach sie ihre Erinnerungen auf Band - zum Beispiel an 1942, als Rostock von den Alliierten bombardiert wurde. Gleich im ersten Ausstellungsraum stehen zwei Hörstationen, an denen sich die Besucher der Ausstellung Margarethe Kempowskis Erzählungen anhören können.

Walter Kempowski als Kind: "Ich möchte Archiv werden"

Auch sonst steckt die Schau voller Erinnerungen: Fotos aus den 30er- und 40er-Jahren zeigen die Familie des Reeders Karl Georg Kempowski. In Vitrinen sind Alltagsgegenstände aus dem Besitz der Familie zu sehen. Der Titel der Ausstellung lautet: Ich möchte Archiv werden. "Es gibt diese immer wieder zitierte Anekdote: Vater und Sohn unternehmen einen Sonntagsspaziergang. Die Mutter begießt zu Haus den Braten", erzählt Katrin Möller-Funck, Chefin des Walter-Kempowski-Archivs Rostock. "Der Vater trifft unterwegs einen Schulfreund, die beiden unterhalten sich - und natürlich wird so ein Neun-, Zehnjähriger hibbelig. Irgendwann versucht der Schulfreund den Jungen einzubeziehen und fragt: 'Sag mal, was willst du denn eigentlich werden?' Darauf sagt Walter Kempowski: 'Ich möchte Archiv werden.'"

Die Ausstellung zeigt Objekte aus dem Berliner Kempowski-Archiv und dem Kulturhistorischen Museum Rostock, außerdem kamen Exponate von der Kempowski Stiftung. Zu sehen sind aber auch Bilder von dem Rostocker Fotografen Gerhard Weber, der Kempowski 1990 begegnete.

Im Mittelpunkt: Das Werk Kempowskis

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Auseinandersetzung mit dem Werk von Walter Kempowski. Vor dem Verfassen seiner Romane sammelte der Autor Material, in der Schau sind etwa Zettel mit Notizen Kempowskis zu sehen. "Man kann zum Beispiel ein Zitat von 1940 lesen, das auf einem dieser Zettel steht: 'Haus Sonne: Swing tanzen verboten'", sagt Katrin Möller Funck.

Ein ganzer Raum zu Kempowskis Zeit im Gefängnis

Während der Nazi-Zeit hörten Walter Kempowski und seine Geschwister heimlich Jazz. Nach Kriegsende ging die Auseinandersetzung mit dem politischen System weiter, Kempowski sympathisierte mit der Liberaldemokratischen Partei. 1948 wurde er in Rostock vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und kam ins Gefängnis - genauso wie sein Bruder Robert und später auch seine Mutter. Spionage lautete der Vorwurf. Erst 1956 kam er wieder frei und ging in den Westen. 1969 erschien der Roman "Im Block" über seine Zeit im Gefängnis in Bautzen. Die Ausstellung widmet dieser Zeit einen ganzen Raum, hier sind auch gelesene Passagen zu hören.

Kempowski-Kosmos endet nicht mit dem Tod

Eine animierte Übersicht der Werke Kempowskis zeigt, wie sich im Lauf der Zeit Romane und Materialsammlungen aufeinander beziehen. Flankiert wird die Darstellung mit Zetteln und Skizzen aus dem Arbeitsprozess Kempowskis, dazu originale Manuskripte. Dieser Kempowski-Kosmos endet nicht mit dem Tod des Autors im Jahr 2007. Kempowskis langjährige Mitarbeiterin Simone Neteler schrieb für die Ausstellung das Projekt "Plankton" fort - mit Stimmen von Menschen aus dem heutigen Rostock. So zeigt die Ausstellung auch, dass der Autor das Ziel seiner Kindheit erreicht hat: Er ist zu einem Archiv geworden.

