Das Haus der Kirche "Sibrand Siegert" in Güstrow wird umbenannt. Weil es neue Erkenntnisse zu Siegerts Rolle, dem "Retter von Güstrow", während der Zeit des Nationalsozialismus gibt, wird der Namenszusatz nach 70 Jahren nun gestrichen.

Bis vor kurzem trug das Güstrower "Haus der Kirche" den Namenszusatz "Sibrand Siegert" - benannt nach dem 1954 verstorbenen Pastor und Landessuperintendenten, auch bekannt als "Retters von Güstrow". Das Haus war in der NS-Zeit Zentrum der "Bekennenden Kirche" und Wirkungsstätte von Sibrand Siegert. Der Grund für die Umbenennung: Während des Zweiten Weltkrieges diente er als stellvertretender Lagerkommandant in mehreren Kriegsgefangenenlagern im heutigen Belarus.

Im Sommer 1941 überfällt Nazi-Deutschland die Sowjetunion. Der Vormarsch der Wehrmacht ist zunächst rasant. "Diese Bilder zeigen das Vernichtungswerk deutscher Stukas auf der Straße nach Minsk." Triumphiert die "Deutsche Wochenschau". Sie zeigt auch Bilder von gefangengenommenen Soldaten der Roten Armee. Kommentiert das rassistisch und antisemitisch. "Eine Gefangenensammelstelle bei Minsk. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet."

Stammlager: "In drei Monaten starben fast täglich 200-300 Mann."

Zunächst errichtet die Wehrmacht Durchgangs-, später sogenannte Stammlager, auch kurz Stalags genannt. Das Stalag mit der Nummer 352 in Minsk gilt bald als eines der furchtbarsten. Zehntausende Rotarmisten sind dort festgesetzt. Unter unmenschlichen Bedingungen, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Will, Leiter der Zentralen Stelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen. "Der Winter 1941/42 war in vielen Lagern ein, aus Sicht der Häftlinge, katastrophales Geschehen. Man hat die Menschen sich selbst überlassen. Man hat ihnen keine Unterkunft gewährt. Die waren auf einer Wiese eingesperrt, ohne vernünftiges Essen, ohne medizinische Versorgung." Selbst bei zweistelligen Minusgraden. Eine Aussage eines Soldaten der Wachmannschaft des Stalag-352 nach dem Krieg spricht Bände. "In drei Monaten starben fast täglich 200-300 Mann."

Sowjetische Gefangene werden willkürlich geschlagen, erschlagen, erhängt, erschossen. "Fakt ist, dass die Zustände im Kriegsgefangenenwesen gerade in den ersten Jahren - aber nicht nur in den ersten Jahren - katastrophal waren, dass die Menschen in Millionenzahl gestorben sind unter qualvollen, grausamen Bedingungen", sagt Thomas Will.

Sibrand Siegert wird 1943 Lagerkommandant im Stalag 352

Im August 1943 wird der Güstrower Sibrand Siegert in das Stalag 352 versetzt. Als stellvertretender Lagerkommandant, im Range eines Majors, ist er zuständig für die Verwaltung und für den reibungslosen Dienstablauf. Zuvor hatte er die zeitweilige Führung des benachbarten Stalag 337 inne. Im Zivilleben ist Sibrand Siegert Pastor der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. Er ist dort einer der bekanntesten Vertreter der "Bekennenden Kirche", setzt sich gegen die nationalsozialistische Vereinnahmung der Kirche ein. Dafür wurde er bedroht, schikaniert und zeitweise von der Gestapo verhaftet.

"Der persönliche Mut ist nicht hoch genug einzuschätzen. Aber sie waren gleichzeitig christliche Krieger und politische Schafe", sagt der Kirchenhistoriker Ulrich Peter. Er hat intensiv zum Wirken mecklenburgischer Pastoren im NS-Staat geforscht. Sibrand Siegert sei ein typischer Vertreter seiner Generation gewesen. "Das Groß der evangelischen Pastoren in Mecklenburg waren Reserveoffiziere. Für sie war klar: Kirche, Bekenntnis, Gott, Jesus Christus werden verteidigt mit allen Mitteln."

Siegert bejubelt 1933 den Machtantritt der Nazis

Sibrand Siegert wähnte sich im Kampf gegen den Bolschewismus. 1933 bejubelt er den Machtantritt der Nationalsozialisten. "Zu rechter Zeit hat Gott dem Volk einen Führer gesendet, der Deutschland vor der hereindringenden Flut ostischen Geistes, vor dem Ungeheuer der Gottlosigkeit bewahrte", sagt Siegert in einer Predigt im November 1933.

Im Rahmen einer aufwendigen Recherche des NDR Mecklenburg-Vorpommern wurde sie nun zusammen mit hunderten historischen Dokumenten aus Archiven und Bibliotheken in Rostock, Berlin, Schwerin und Kiel ausgewertet. Sie ergeben ein in wichtigen Teilen neues Bild des Pastoren und späteren Landessuperintendenten Sibrand Siegert, an den in seiner Heimatstadt Güstrow bisher ausschließlich positiv erinnert wird. Die Recherche wurde von der Familie angestoßen.

