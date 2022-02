Die wechselvolle Geschichte des jüdischen Friedhofs in Schwerin Stand: 23.02.2022 19:50 Uhr Der jüdische Friedhof in Schwerin gehört zweifellos zu den ältesten seiner Art in Mecklenburg. Seit 1945 erlebt der Friedhof bis in die Gegenwart hinein eine wechselvolle Geschichte.

von Axel Seitz

Walter und Clara Eckersdorff, Josef und Pauline Lilienthal - vier Juden in Schwerin. Vier von mehr als 80 Kindern, Frauen und Männern, die im Norden der Stadt beerdigt wurden. Von denen erzählt Schwerins Stadtarchivar Bernd Kasten in seinem Buch "Der alte jüdische Friedhof in Schwerin": "Ich fand es sehr interessant, bei den Grabsteinen die Einzelbiographien von im 19. Jahrhundert gut integrierten Juden zu untersuchen, die hier in der städtischen Gesellschaft wichtige Positionen wahrnahmen. Zum Beispiel Dr. Meyersohn, ein jüdischer Arzt, der einen sehr eindrucksvollen Nachruf bekommt: Man werde sich lange an ihn erinnern, er war ein Vorbild, als Mediziner und als Mensch. Oder Stadtverordneter Grünfeldt, der für das Gemeinwesen vielfach gewirkt hatte. Oder ein Vorsitzender des Turnvereins, der 30 Jahre lang dem Schweriner Turnverein als Vorsitzender gedient und sich da ehrenamtlich engagiert hat."

1717 wird auf dem Schwälkenberg der erste Jude begraben. In den darauffolgenden Jahrzehnten wächst mit der Jüdischen Gemeinde auch die Begräbnisstätte: "Die Gemeinde hatte im 19.Jahrhundert über 300 Mitglieder. Das war die größte in Mecklenburg-Schwerin und es hat bis 1942 vermutlich um die 1.000 Bestattungen gegeben", sagt Bernd Kasten.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb der Jüdische Friedhof weitgehend von Zerstörungen verschont. Erst im Frühjahr 1945 verwüsteten Wehrmachtssoldaten die Begräbnisstätte, um eine Flakstellung gegen eventuelle Fliegerangriffe der Alliierten zu errichten.

Zerstörter Friedhof als Gedenkstätte wiederhergerichtet

Die 1948 neu gegründete Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg kümmerte sich um den zerstörten Friedhof und sorgte dafür, dass dieser als Gedenkstätte wiederhergerichtet wurde. Allerdings, so Bernd Kasten, konnten nur die wenigsten umgestoßenen Grabsteine tatsächlich dort aufgestellt werden, wo die ursprünglichen Gräber waren: "Im Halbkreis hat man auf keinem jüdischen Friedhof die Grabsteine aufgestellt. Die sind später dort so als Gedenkstätte errichtet worden. Die meisten Grabsteine sind ja auch zerschlagen worden, da waren nur noch Trümmer. So hat man nach 1945, als man diese Gedenkstätte errichtet hat, die vergleichsweise wenigen noch intakten Grabsteine genommen und im Halbkreis aufgestellt - aber nicht mehr am originalen Ort."

Darüber hinaus verkaufte die damaligen Jüdische Gemeinde in der DDR Flächen des Friedhofs, sie genehmigte sogar der Stadt Schwerin den Bau einer neuen Straße, die seither quer durch das Friedhofsgelände verläuft. 1981 gab es die letzte Beerdigung, allerdings war die Verstorbene gar keine Jüdin.

"Jeder Verstorbene sollte seinen Grabstein bekommen"

Ein mehr als 25 Jahre dauernder Nachbarschaftsstreit wurde im vergangenen Frühjahr beigelegt. Nun will die 1994 neu gegründete Jüdische Gemeinde Schwerin den alten Friedhof künftig auch wieder für Beerdigungen nutzen, kündigt Landesrabbiner Yuriy Kadnykov an: "Wir dürfen wieder den Friedhof benutzen. Das wollten wir schon seit den 90er-Jahren, als der Antrag von der Gemeinde kam. Außerdem gibt es da eine schöne Trauerhalle, die auch irgendwann saniert werden muss."

Die von Yuriy Kadnykov angesprochene Halle - erbaut 1898 - ist übrigens der größte jüdische Sakralbau in Mecklenburg und steht am südlichen Ende des Friedhofs. Der Landesrabbiner verweist zudem auf das besondere Verhältnis der Juden zu einer Grabstelle: "Jeder Verstorbene sollte seinen Grabstein bekommen. Das ist nicht nur einfach ein Platz, wo wir hingehen und an die Menschen erinnern. Es ist auch ein Platz, der dem jeweiligen Menschen gehört, im rechtlichen Sinn. Jemand kauft dieses Stück und es gehört ihm und er liegt dort, nach unserer Auffassung, bis zur Auferstehung von den Toten."

Und so bleiben auch in Zukunft die Gräber von Walter und Clara Eckersdorff, Josef und Pauline Lilienthal und all den anderen an diesem Ort erhalten.

Das Buch "Der alte jüdische Friedhof in Schwerin" von Bernd Kasten ist im Thomas Helms Verlag erschienen und kann im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus kostenlos erworben werden.

