Für Gleichberechtigung in der Popmusik von Kristina Bischoff

Auf dem Hamburger Reeperbahn Festival haben sich im September 2017 sieben europäische Musikfestivals der Initiative Keychange angeschlossen. Keychange bedeutet Tonartenwechsel und begreift sich als ein Programm, das sich für Gender-Balance in der Musikwirtschaft einsetzt. Unter anderem sorgt Keychange dafür, dass bis zum Jahr 2022 bei den teilnehmenden Festivals die Hälfte der Acts weiblich sind. Die Initiative bringt zudem Innovatorinnen und Künstlerinnen des Musikbusiness in Verbindung.

"Gleichstellung gibt es erst dann, wenn wir auf einem anderen Planeten lebten, auf der das Geschlecht keine Rolle spielt", erklärte die amerikanische Sängerin und Produzentin Linda Perry auf einer Podiumsdiskussion im vergangenen Jahr auf dem Reeperbahn Festival.

Die Botschafterin jener Initiative, die sich für eine gezielte Frauenförderung einsetzt, ist also pessimistisch, dass das mit der Gleichstellung auf der Erde irgendwann mal klappt - obwohl anderthalb Jahre nach dem Start der Initiative bereits über 120 Festivals weltweit bei Keychange mitwirken. Die Bewegung hat auch Auswirkungen auf den US-amerikanischen Musikmarkt. Die Grammy Academy, die den renommierten Musikpreis vergibt, hat vor Kurzem eine Task Force für die Gleichstellung eingerichtet. Diese soll erforschen, wie groß der Anteil der Frauen im Musikmarkt ist. Denn ihre Unterrepräsentation hat qualitative und damit auch wirtschaftliche Folgen.

Gute Songs von Künstlerinnen finden schwer Beachtung

Der Leiter des Hamburger Reeperbahn Festivals und Keychange-Mitbegründer Alex Schulz glaubt, mit einer Frauenquote wird sich die Qualität der Popmusik deutlich verbessern: "Warum? Weil viele gleich gute Beiträge von weiblichen Künstlerinnen erst gar nicht auf das Level kommen, dass sie gescannt werden." Doch was ist, wenn Frauen nur aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit gefördert würden, dabei künstlerisch aber weniger hergeben als ein Mann? "Wir sehen ja gar nicht gleich gute, männliche und weibliche Beiträge, weil wir uns in einem geschlossenen Zirkel bewegen", hält Alex Schulz dagegen. "Man muss diesen Zirkel einmal durchschlagen, wahrscheinlich genau für eine Künstlergeneration, um ein anderes Bild zu konstruieren, damit die, die danach kommen, anders sozialisiert werden und ein anderes Bild haben."

Keychange wird von der EU subventioniert

Ein anderes Gesellschaftsbild zu fördern, ist auch ganz im Sinne der europäischen Politik. Keychange wird deshalb auch durch Fördermittel der EU unterstützt. Um einen Zwischenstand zu präsentieren, zog im vergangenen November eine Delegation aus Künstlerinnen zusammen mit den Keychange-Gründerin Vanessa Reed und Alex Schulz nach Brüssel, um dort ihr Manifest der Veränderung vorzustellen. "Dahin kann man nur gehen und das Wort ergreifen und, wenn Parlamentsmitglieder dorthin einladen", erklärt Schulz. "Wir waren auch nicht in einem Plenarsaal, sondern in einem Foyer davor."

Auch das Foyer bot reichlich Platz für etwa 100 Parlamentarier, die an der Veranstaltung teilnahmen und sie damit zu einem überdurchschnittlich gut besuchten Event machte. Auch, weil das Thema des Gender-Mainstreams in Europa ein heißes Thema bleibt. Die EU wird in den kommenden Jahren noch mehr Gelder für Keychange und ihre Teilnehmerinnen zur Verfügung stellen.

"Damit die darauf folgende Generation ein anderes Bild haben wird, von der Ästhetik, aber auch von der Geschlechtergleichheit und von populärer Musik." Und vielleicht ist es ja in zehn Jahren ganz normal, dass auf Festivalplakaten ganz oben genauso viele weibliche wie männliche Musikernamen stehen.

