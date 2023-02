Gendern: Mehr Zwischentöne und Gelassenheit

Stand: 08.02.2023 06:00 Uhr

Aktuell beginnt das Sammeln der Unterschriften für die Volksinitiative "Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung" in Hamburg. Doch wo sind die Zwischentöne in der Debatte? Ein Blick zurück könnte helfen - und mehr Gelassenheit.