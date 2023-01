Corona-Hilfen für die Kultur in MV: "Das Gröbste wurde abgepuffert" Stand: 16.01.2023 16:00 Uhr Hendrik Menzl vom Servicecenter Kultur und die Vorsitzende des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern Anne Hille blicken auf die Hilfsprogramme während der Corona-Pandemie zurück.

Mecklenburg-Vorpommern hat gleich am Anfang der Pandemie Geld für die Kultur bereitgestellt: Anfang April 2020 hatte die damalige und heutige Kultusministerin Bettina Martin (SPD) 20 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfond angekündigt. Bis September 2022 waren davon knapp zehn Millionen Euro ausgezahlt, vor allem zur "Unterstützung für Kultureinrichtungen, Kunst und Kulturschaffende". Drei Millionen Euro gingen davon als Überbrückungs-Stipendien an Künstlerinnen und Künstler.

"Das Gröbste wurde abgepuffert und das Schlimmste verhindert"

Hendrik Menzl vom Servicecenter Kultur hat während der Pandemie die Kunst- und Kulturschaffenden über alle Fördermöglichkeiten beraten. Vor allem, als im Laufe der Pandemie mehr Programme dazu kamen, stieg auch die Verwirrung seiner Kundschaft.

"Das war erstmal ein bisschen unübersichtlich und wir hatten sehr viele Anfragen und von Künstlerinnen und Künstlern", erzählt Menzl. "Aber auch Vereine und Kultureinrichtungen haben sich dann verstärkt gemeldet, weil das einfach ein sehr großes Bouquet an Fördermöglichkeiten war." Insgesamt zieht Menzl ein positives Fazit: "Dafür, dass Corona eigentlich erst im Januar oder Februar 2020 in Deutschland angekommen ist und im April diese ganzen Hilfen schon am Start waren, kann man sagen: Das war eine extrem arbeitsreiche Zeit für alle, die damit zu tun hatten. Aber das Gröbste wurde abgepuffert und das Schlimmste verhindert."

Hilfen nicht als Unterstützung des Lebensunterhalts gedacht

Anne Hille hat sich während der Pandemie viel mit den Fördermöglichkeiten für bildende Künstlerinnen und Künstler auseinandergesetzt. Die Vorsitzende des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern im Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler erwähnt auch die Schwierigkeit, dass es bei den Corona-Hilfen oft darum ging, laufende Kosten zu decken und weniger darum, Unterstützung zum Lebensunterhalt zu geben. Trotzdem fielen in der bildenden Kunst natürlich auch laufende Kosten für Ateliers, Transporte oder Material an.

Bildende Künstler: Unterschiedlich gut durch die Krise gekommen

Hille sagt: "Für viele Künstler, für die es überhaupt schwierig ist, sich über Wasser zu halten, war es nicht einfach, überhaupt zu wissen: Fassen die ersten Corona-Hilfen? Bin ich überhaupt antragsberechtigt? Und wo kann ich noch andere Hilfen oder Stipendien beantragen? Nicht jede Förderung war für jeden Künstler geeignet."

"Bildende Künstler sind auch Überlebenskünstler"

Was Hille während der Krise einmal mehr beobachtet hat: "Bildende Künstler sind auch Überlebenskünstler und es insofern gewohnt, sich über Wasser zu halten. Man hängt nicht gleich bei den ersten Problemen seinen Job an den Nagel, auch weil es tatsächlich nicht nur ein Job, sondern eine Berufung ist, wenn man sich entscheidet, bildender Künstler zu werden." Ihre Kolleginnen und Kollegen seien ganz unterschiedlich durch die Krise gekommen. "Es gab Künstler mit anderen Einnahmequellen, die beispielsweise auch in der kulturellen Bildung tätig sind. Oder vielleicht auch einen Lebenspartner haben, der gut verdient. Aber es gibt natürlich auch viele, die wirklich zu knapsen haben."

Künstlerstipendien: "Ein sehr unbürokratisches Verfahren"

Was in Mecklenburg-Vorpommern auf jeden Fall geholfen habe, seien die Künstlerstipendien, die ausgelobt wurden. "Wir sind sehr froh, dass es dieses Überbrückungsstipendium gegeben hat", so Hille. "Das war ein sehr unbürokratisches Verfahren." Sie sagt aber auch: "Viel wichtiger als Almosen oder Stipendien ist, dass wir in Zukunft eine faire Ausstellungsvergütung für Künstler und Künstlerinnen umsetzen."

Und noch eine andere Sache ist Hille wichtig: "Was in der Corona-Krise deutlich wurde, ist, wie wichtig Kunst und Kultur für unseren menschlichen Zusammenhalt sind. Kunst ist nicht nur die Dekoration auf der Torte, sondern essentiell. Und dafür ist es wichtig, dass Menschen Ausstellungen besuchen und auch bereit sind, Geld dafür auszugeben."

