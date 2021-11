Volker Lechtenbrink ist tot: Der letzte Vorhang ist gefallen Stand: 23.11.2021 20:47 Uhr Der Schauspieler Volker Lechtenbrink ist im Alter von 77 Jahren am Montag im Kreise seiner Familie an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. EIn Nachruf auf den Schauspieler.

Volker Lechtenbrinks Visitenkarte hätte schon Übergröße haben müssen, damit genug Platz ist, um sämtliche Berufe und Titel unterzubringen: Der Wahl-Hamburger war nicht nur erfolgreicher Schauspieler, Synchronsprecher, Intendant und Regisseur, sondern auch Schlagersänger, Songschreiber und sogar Ehren-Alster-Schleusenwärter. Vor der Kamera fühlte sich Lechtenbrink ebenso wohl wie dahinter. Mit Dialogen überzeugte er genau wie mit seinem Gesang.

Volker Lechtenbrink - ein früh entdecktes Talent

Mit dem Mikrofon kommt Lechtenbrink schon als Achtjähriger in Berührung, als er im Kinderfunk spricht. Doch es zieht ihn auf die Bühne: Zwei Jahre später spielt er beim Weihnachtsmärchen im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit. Mit 14 Jahren bekommt er dann eine Rolle in dem mehrfach ausgezeichneten Antikriegsfilm "Die Brücke". Es ist sein Durchbruch - und, wie er es sagt, der Glücksfall seines Lebens. Von da an steht der Künstler zwischen München und Hamburg auf vielen deutschen Theaterbühnen. Nicht nur hierzulande bekommt der in Bremen und Hamburg aufgewachsene Lechtenbrink Engagements, auch in Österreich und der Schweiz ist er gefragt.

"Wenn dann der Vorhang aufgeht und man weiß noch nicht wie es ankommt, wenn man die ersten Lacher hört oder ein betretenes Schweigen kommt, weil es traurig ist, und wenn der Vorhang zugeht und es ist still, weil die Leute noch ergriffen sind, oder sie jubeln - das ist alles Sucht", erklärte der Schauspieler im Gespräch mit dem NDR einmal seine Leidenschaft für die Bühne. Doch er steht auch gerne vor der Kamera und spielt in Filmen und Fernsehserien wie "Derrick", "Eine glückliche Familie" oder "Der Alte" mit.

Musiker und Werbegesicht für Ersatzkaffee

1976 beweist Lechtenbrink, dass er ebenfalls singen kann. Er bringt sein erstes Album mit dem Titel "Der Macher" heraus. Dass der Titel auf ihn selbst zutrifft wie auf kaum einen anderen, beweist der Musiker auf mehreren Tourneen und elf weiteren Alben. In den 80er-Jahren leiht er der Ersatzkaffee-Marke "Caro" für einen Werbespot nicht nur sein Lied "Ich mag", sondern auch sein Gesicht und seine Stimme. Spätestens von da an dürfte ihn jeder kennen. Lechtenbrinks Spektrum reicht von Songtexten für den Eurovision Song Contest und Peter Maffay bis zur Leitung von Festspielen oder Theatern.

Der dreifache Vater war fünf Mal verheiratet - und versteht sich mit allen Ex-Frauen gut, sagt er. Mit seiner Tochter Saskia Ehlers inszenierte er zu seinem 75. Geburtstag "Was ihr wollt" am Hamburger Ernst Deutsch Theater, das Lechtenbrink als Intendant einige Jahre geleitet hat. In dem Stück stand er auch als Narr auf der Bühne.

Lechtenbrinks große Liebe ist das Theater

Im August 2021 erhält Lechtenbrink für seine Verdienste um die Darstellende Kunst in Hamburg den Gustaf-Gründgens-Preis. In der Begründung schreibt die Jury: "Volker Lechtenbrink hat mit seinem Wirken die Theaterszene in Hamburg und im gesamten deutschsprachigen Raum geprägt. In unzähligen Bühnen-, Film- und Fernsehrollen überzeugt er nicht nur mit herausragender künstlerischer Professionalität, sondern auch mit seiner großen Leidenschaft und Hingabe."

Leidenschaft und Hingabe - das ist Theater für Lechtenbrink immer gewesen: "Theater ist Sucht. Wenn man diesen Geruch von Schweiß, Schminke, Vorhang, Staub einmal gerochen hat, wenn man einmal dieses Brodeln des Publikums hinter dem Vorhang gehört hat, dann kann man nicht davon lassen."

