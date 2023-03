Staatsballett Berlin zeigt weiterhin Goecke-Produktionen Stand: 07.03.2023 12:33 Uhr Marco Goecke ist in Hannover als Ballettdirektor abgesetzt worden, die Stücke laufen weiter. Und auch das Staatsballett in Berlin zeigt weiterhin Goecke-Produktionen, lässt ihn aber nicht mehr ins Haus.

Marco Goecke hatte einer Kritikerin aus Wut über ihre Texte Hundekot ins Gesicht geschmiert und ihr vorgeworfen, jahrelang gehässige Texte geschrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn, erste Häuser haben seine Choreografien aus dem Programm gestrichen. In Hannover wurde er als Ballettdirektor abgesetzt - seine Stücke laufen dort aber weiter. Bis zum Sommer 2024 hat der bisherige stellvertretende Ballettdirektor Christian Blossfeld kommissarisch die Leitung der Ballett-Sparte übernommen.

Staatsballett Berlin distanziert sich von der Person Goecke, nicht aber vom Werk

Das Staatsballett Berlin hatte sich zuvor beraten, wie es mit dem Stück von Marco Goecke umgeht, heute gab es dann eine Entscheidung. Die Pressestelle schreibt in einem Statement: "Der Übergriff von Choreograph Marco Goecke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster ist für das Staatsballett Berlin in seiner Gänze vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren. Gleichzeitig schätzt das Staatsballett das künstlerische Werk dieses Ausnahmekünstlers und blickt auf eine fruchtbare und respektvolle Zusammenarbeit in der Vergangenheit zurück."

Darum werde die Produktion "Petruschka" von Marco Goecke weiterhin im Rahmen des Strawinsky-Ballettabends im Juni 2023 zur Premiere kommen. In der Mitteilung heißt es weiter: "Wie von Anfang an verabredet wird die Einstudierung des Werkes von einer Ballettmeisterin durchgeführt werden. Marco Goecke wird während des gesamten Produktionsprozesses nicht anwesend sein, für die kommenden Spielzeiten war und ist keine Arbeit von ihm eingeplant. Die Leitung hat diese Fakten und Entscheidungen dem Ensemble kommuniziert und ist dazu in einen sehr kontroversen Austausch getreten." Das Staatsballett Berlin plane nun eine Sonderausgabe des Formats "Wir müssen reden" und lädt zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zum Thema "Komplexes Verhältnis von Kunst und Kritik" ein.

Nationaltheater Mannheim und Niederländisches Dans Theater distanzieren sich von Goecke

Das Nationaltheater Mannheim (NTM) dagegen zieht Konsequenzen aus der Hundekot-Attacke von Choreograf Marco Goecke auf eine Kritikerin. Eine als dreiteiliger Abend geplante Premiere - "Young Lovers" - am 15. April werde ohne das Werk "Woke up blind" Goeckes stattfinden, teilte das Nationaltheater Mannheim mit. "Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir auf sein Stück verzichten und wieder zur Ruhe finden, um unsere eigentliche Arbeit zu schützen und leisten zu können", betonte Stephan Thoss, Intendant für Tanz am NTM.

Auch das Niederländische Dans Theater (NDT) hat die Zusammenarbeit nach der Hundekot-Attacke mit Choreograph Marco Goecke ausgesetzt, so die renommierte Gesellschaft in Den Haag. Zuvor hatten rund 50 niederländische Theater- und Tanzkritiker das NDT in einem offenen Brief kritisiert und ein deutliches Bekenntnis für die Pressefreiheit gefordert. Goecke war seit 2013 mit dem Niederländischen Dans Theater verbunden. Er werde in der nächsten Spielzeit kein neues Werk produzieren, teilte das NDT mit. Die bisherigen Choreographien würden aber weiter aufgeführt. Goecke hatte sich nach der Attacke zwar entschuldigt. Doch das sei eine "nicht ernstzunehmende Entschuldigung", kritisierten niederländische Journalisten. Die Tanzgesellschaft wurde kritisiert, weil sie sich nicht deutlich genug distanziert habe. Das NDT bedauerte nun, diesen Eindruck erweckt zu haben, und erklärte: "Auch das Niederländische Dans Theater betrachtet diesen Vorfall als einen Angriff auf die Pressefreiheit."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 07.03.2023 | 14:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Tanz