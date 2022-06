Stand: 14.06.2022 17:27 Uhr Herbert Feuerstein - er war ein Meister des hintersinnigen Humors

Herbert Feuerstein war Entertainer, Schauspieler, Buchautor und Grimme-Preisträger. Als Moderator zeichnete er sich durch hintersinnigen Humor und gepflegte Zoten aus. Heute wäre er 85 Jahre alt geworden. Geboren wurde Herbert Feuerstein 1937 in Zell am See in Österreich und wuchs in Salzburg auf, wo er nach dem Abitur am Mozarteum Klavier, Cembalo und Komposition studierte. Nebenbei war er auch als Kritiker tätig. Ein durchaus humorvoller Verriss über ein Opernwerk des Hochschulpräsidenten zog einen Rausschmiss nach sich.

Journalist und Schauspieler

Herbert Feuerstein war 20 Jahre lang Chefredakteuer der Zeitschrift "MAD". Ende der 80er-Jahre stieg er ins Fernsehen ein mit der Ratesendung "Pssst..." und gemeinsam mit Harald Schmidt in "Schmidteinander". Als Stuntman "Spartakus" riskierte er in der "Wochenschau" sein Leben. Der gebürtige Österreicher schrieb Filmgeschichte, als er 1997 und 1998 jeweils 12 Stunden seine Livesendung "Feuersteins Nacht" moderierte.

Auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, bewegte sich Feuerstein. Mit dem Theaterstück "Liebe, Lügen, Lampenfieber" ging er deutschlandweit auf Tournee, spielte im "Weißen Rössl" und der "Fledermaus". Auch vor Kinofilmen machte er nicht halt und begeisterte das Publikum mit Filmen wie "Nicht mit Leo", "Manila", "Der Schuh des Manitu" und "Bis zum Horizont, dann links". Als Buchautor machte er mit humorvollen Reisebüchern von sich reden.

Back to the roots

Im Jahr 2000 kehrte Herbert Feuerstein zu seinen Wurzeln, der klassischen Musik, zurück. Die Programme wie "Opern ohne Sänger" oder "MozartMordNacht" zeigten, dass er auch in diesem Metier überaus erfolgreich war. Eindeutig Kultstatus hatten die von Herbert Feuerstein moderierten Filmmusik-Konzerte mit dem NDR Pops Orchestra unter Leitung von Frank Strobel. 2015 zog Feuerstein sich aus der Öffentlichkeit zurück. Kurz zuvor produzierte er im Januar 2015 für den WDR seinen eigenen Nachruf in Form einer knapp zweistündigen autobiografischen Radiosendung. Am 6. Oktober 2020 starb Herbert Feuerstein im Alter von 83 Jahren in Erftstadt.

