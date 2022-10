Hilft ein Mangel an Konsum zu einer gesünderen Natur? Stand: 06.10.2022 14:00 Uhr Gas-Knappheit oder Engpässe beim Strom: Mangel ist dieses Land eigentlich nicht gewohnt. Deutschland ist ein reiches, ein Wohlstandsland. Das heißt nicht, dass alle Menschen an diesem Wohlstand teilhaben.

von Theologe Stefan Geiser

Aber bislang war das eher eine Frage der Verteilung und der Teilhabe an diesen Gütern, zu denen auch das Gut "Arbeit" gehört. In den vergangenen Jahren hat sich das geändert. Es ist jetzt oft vom Mangel die Rede, und dabei geht es nicht nur um materiellen Mangel.

Corona-Pandemie hat zu Lieferengpässen geführt

Während der Pandemie gab es einen Mangel an Impfstoff und Intensivbetten, aber auch an Informationen und Kontakt. Infektionen und Lockdown führten zu Lieferengpässen und einem Mangel an Gütern, der zum Teil bis heute andauert. Und dann, seit Beginn des Krieges in der Ukraine, ist die Gasmangel-Lage eines der häufigsten Worte in unserem Alltag. Noch immer ist Deutschland ein wohlhabendes Land, aber es sieht so aus, als ob wir uns daran gewöhnen müssen, mit weniger auszukommen.

Wenn Mangel zu mehr Fülle führt

Vielleicht hilft das ja, einen anderen Mangel zu bekämpfen. Der Rückgang der Artenvielfalt, die Zerstörung intakter Lebensräume, der Mangel an fruchtbaren Böden, sauberem Trinkwasser und reiner Luft wird immer stärker spürbar. Nicht nur in Afrika oder Asien, sondern zunehmend auch bei uns in Europa.

Ob ein Mangel an Konsum dem Mangel an gesunder Natur wirklich abhelfen kann, muss sich zeigen. Eine Chance ist es. Wenn leerere Regale für mehr Fülle in unseren Gärten, Fluren und Wäldern sorgen, wäre es ein guter Mangel. Von Gott her gesehen allemal. Ein Psalmvers bringt das so auf den Punkt: "Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle." (Psalm 16,11)

