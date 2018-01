Stand: 04.01.2018 16:15 Uhr

"Besetzungscouch" keine Erfindung Hollywoods

Die #metoo-Debatte hat jetzt auch die deutsche Filmbranche erreicht: Im "Zeit-Magazin" haben erstmals zwei Frauen Vorwürfe gegen Dieter Wedel erhoben. Sie werfen dem Regisseur sexuelle Belästigung beim Casting zu Rollen vor. Der Regisseur weist die Darstellungen zurück. In dem Artikel unterstützt auch ein ehemaliger Kameramann Wedels die Darstellungen einer der Frauen. Hielten sich auch in Deutschland Filmemacher, Regisseure und andere mächtige Männer am Set für unwiderstehlich - und für unangreifbar?

Ein Kommentar von Bettina Peulecke, NDR Info

Nun also auch bei uns. Erstmals erheben damit im Zusammenhang mit der Debatte um sexuelle Übergriffe auch in Deutschland Frauen öffentliche Anschuldigungen. Jetzt, über 20 Jahre danach. Denn die Übergriffe sollen in den 1990er-Jahren stattgefunden haben. Ob daraus tatsächlich ein "Fall" wird, wird sich zeigen. Zweifelsohne reden wir von einer Zeit, in der in der Branche in München ausschweifende Szenepartys gefeiert wurden und nicht nur hinter vorgehaltener Hand davon die Rede war, welches vielversprechende junge Talent Mann gegebenenfalls nachher nochmal ins Hotelzimmer zum "Vorsprechen" bitten würde. Und manche sich eben auch nicht lange bitten ließen. Andere waren vielleicht naiv. Wer das damals nicht mitgekriegt hat, war entweder taub oder blind oder beides.

Filmbranche Nährboden für Grenzüberschreitungen

Die berühmte "Besetzungscouch" ist keine Erfindung Hollywoods. Sie war auch in Deutschland seinerzeit berüchtigt. Geduldet im gesellschaftlichen Konsens einer Branche von Menschen, die im Kreativbereich tätig sind. Einer Welt also, in der objektives Beurteilen von Fähigkeiten nicht immer an erster Stelle steht. Wo "die Chemie" stimmen muss, damit der berühmte Funke überspringt. Wo es unzählige Beispiele von despotischem Verhalten am Set gibt, das die Beteiligten ausgelaugt, aber auch zu Höchstleistungen angetrieben hat. Wo es um Eitelkeiten geht, um Bestätigung, Möglichkeiten kreativer Verwirklichung und Anerkennung. Ein Nährboden für Grenzüberschreitungen. Da wird so manches Spiel auch jenseits der Bühne gespielt, und die Spielverderber- oder Spielverderberinnen fliegen raus. Oder kommen gar nicht erst rein.

Faire Aufarbeitung nötig

Warum es so lange gedauert hat, bis sich die Frauen geäußert haben? Weil auch sie Angst hatten, keine weiteren Rollen zu bekommen. Weil Macht - nicht nur bei Film und Fernsehen - immer missbraucht werden kann. Die einzige Überraschung ist, dass es so lange gedauert hat, bis die "#metoo"-Welle aus den USA übergeschwappt ist. Kein Wunder also, dass sich auch hierzulande die bunte Branche der Kreativen dem Problem stellen muss. Aber bitte fair, faktisch und ohne Vorverurteilungen.

