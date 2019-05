Stand: 14.05.2019 06:50 Uhr

Pistorius: Neues Polizeigesetz ist notwendig

Präventivhaft, Bodycams, Schleier-Fahndung: Kritiker sehen durch das geplante Polizeigesetz in Niedersachsen erhebliche Einschnitte in die Grundrechte. Vor der Abstimmung im Landtag am Dienstag hat Landesinnenminister Borius Pistorius (SPD) Einwände gegen das Gesetz erneut zurückgewiesen.

Die Novelle sei wichtig, weil das alte Gesetz von 2007 stamme, sagte Pistorius auf NDR Info. Im Zeitalter der Digitalisierung hätten sich die Bedingungen grundsätzlich geändert. So sehe das bisherige Polizeigesetz etwa nur vor, Telefone analog zu überwachen. Im digitalen Raum brauchen die Beamten neue Befugnisse.

Pistorius: "Es ist ein ausgewogenes Gesetz" NDR Info - Aktuell - 14.05.2019 06:50 Uhr Autor/in: Stefan Schlag Der niedersächsische Landtag stimmt über das neue Polizeigesetz ab, das den Sicherheitskräften mehr Befugnisse geben soll. Innenminister Pistorius (SPD) verteidigt das Gesetz.







2,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nicht gegen "Normalbürger"

"Es geht bei allen Maßnahmen, die neu ins Gesetz geschrieben wurden, darum, terroristische Straftaten im Vorfeld zu verhindern", so Pistorius. Die Maßnahmen richteten sich nicht gegen Normalbürger.

"Gesetz nicht verfassungswidrig"

In das Gesetz seien auch durch die Anregungen der Landtagsjuristen Änderungen aufgenommen worden. Die Bedenken der Juristen, dass Teile des geplanten Gesetzes gegen das Grundgesetz verstoßen könnten, teile er nicht, sagte der SPD-Politiker. Grüne und FDP haben bereits eine Verfassungsklage angekündigt.

Weitere Informationen Live: Landtag stimmt über neues Polizeigesetz ab Der Niedersächsische Landtag kommt zu einer neuen Plenarwoche zusammen: Heute stimmen die Abgeordneten über das umstrittene neue Polizeigesetz ab. NDR.de überträgt jetzt live. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 13.05.2019 | 06:50 Uhr