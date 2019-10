Sarah Bernhardt: Frankreichs göttliche Schauspielerin

NDR Info - ZeitZeichen - 22.10.2019 10:00 Uhr Autor/in: Zander, Hans Conrad

Am 22. Oktober 1844 wird Sarah Bernhardt geboren. Als "La Divine" geht sie in die Schauspiel-Geschichte ein, in Frankreich, aber auch weltweit auf ausgedehnten Tourneen.