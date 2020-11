Rainer Sass: Rezepte für Zander und Krustenbraten

Auf seiner kulinarischen Reise durch den Norden ist Rainer Sass zu Gast in der Landeshauptstadt Schwerin. Zwei Hobbyköche möchten gemeinsam mit dem NDR Fernsehkoch frischen Zander aus dem Schweriner See und einen Mecklenburger Krustenbraten zubereiten. Dafür wird die mobile Open-Air Küche am Ruderhaus platziert. Die Sportstädte mit Restaurant und Café ist ein beliebter Ausflugsort und bietet einen besonderen Ausblick auf das berühmte Schloss und Wahrzeichen der Stadt. Rezepte zur Sendung auf NDR Text Seite 590.