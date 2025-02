Mangelnde Kontrolle: Freie Träger in der Pflegekindervermittlung

Kinder, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, sollen in Pflegefamilien Ruhe und Stabilität finden. Bei der Vermittlung in geeignete Familien bedienen sich einige Jugendämter auch sogenannter freier Träger und bezahlen dafür gutes Geld. Diese Träger suchen nach Familien und kümmern sich für das Jugendamt um die Überprüfung, Begleitung und Beratung der Pflegeeltern. Doch genau daran mangelt es offenbar immer wieder: Von Überforderung, fehlender Beratung oder mangelnder Eignung berichten ehemalige Pflegeeltern und Insider aus dem System. Besonders der Name eines Trägers taucht dabei nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung immer wieder auf. Die Leidtragenden sind am Ende die Kinder, wenn Beziehungen zu den Pflegeeltern abbrechen oder die Kinder von einer Familie zur nächsten geschoben werden. Die Politik hat das Problem mangelnder Kommunikation zwischen Jugendämtern schon vor Jahren erkannt, aber immer noch nicht behoben.