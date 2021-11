Das Politik-Magazin im NDR Fernsehen.

Die Moderatoren Lea Struckmeier und Aimen Abdulaziz-Said sowie ihre Reporter nehmen sich jede Woche der Themen im Norden an, die in der aktuellen Berichterstattung zu kurz kommen. In packenden Reportagen sprechen sie mit den Menschen vor Ort, recherchieren dort, wo es eigentlich keinen Zutritt gibt. Panorama 3 geht Missständen nach, schaut auf politische Fehlentwicklungen und dokumentiert die Folgen - hintergründig, engagiert und pointiert. In der Sendung werden die Verantwortlichen mit Fakten und Argumenten konfrontiert. Ziel ist es, nicht nur zu kritisieren, sondern auch Hoffnungen und Lösungen zu präsentieren.

Panorama 3 ist die konsequente Weiterentwicklung der starken Marke Panorama. Seit mehr als 50 Jahren gehört Panorama im Ersten zu den beliebtesten, glaubwürdigsten und erfolgreichsten Politik-Magazinen im deutschen Fernsehen, deckte zahlreiche Skandale auf. Bereits im Jahr 2008 startete das Format Panorama - Die Reporter im NDR Fernsehen und sorgte unter anderem mit spektakulären Recherchen zum Textildiscounter KiK und zum System Maschmeyer für Furore.