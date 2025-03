Der Mehrfachmord von Scheeßel: Warum tötete Florian G.?

"Was hast du getan?" schreibt Juliane G. am 1. März 2024 kurz nach vier Uhr morgens ihrem Mann Florian G. per WhatsApp. Nur eine Stunde zuvor hat er vier Menschen erschossen: Den neuen Partner seiner Frau, dessen Mutter, die beste Freundin seiner Frau und deren dreijährige Tochter. Wer ist Florian G. und wurde die Gefahr, die von ihm ausging, unterschätzt? G. ist Soldat. In der Tatnacht sei er vorgegangen, wie er es erst kurz zuvor in einem Lehrgang zum Häuserkampf gelernt habe. Die Tatwaffe, ein halbautomatisches Gewehr, hatte er legal besessen. Er war Sportschütze und seit seiner Jugend ein Waffenfan. Kurz vor der Tat waren Juliane G. und ihr neuer Partner zur Polizei gegangen und hatten Florian G. angezeigt - er hatte sie bedroht. Doch wie die Polizei danach vorgeht, ist umstritten. Hätte die grausame Tat verhindert werden können?