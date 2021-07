Stand: 01.06.2015 16:00 Uhr 40 Jahre NDR Talk Show - die Geschichte

Wir schreiben das Jahr 1978: Die große Aufbruchstimmung der wilden 68er ist vorüber, doch auf deutschen Bildschirmen herrscht noch immer der "Muff von 1.000 Jahren" - die allabendliche Fernsehunterhaltung kommt eher bieder daher, daran ändern auch beliebte NDR Sendungen wie die Aktuelle Schaubude nichts. Eine Kreativ-Runde um den NDR Unterhaltungschef Henri Regnier und NDR Chefredakteur Winfried Scharlau zermartert sich im NDR Hochhaus eins in Hamburg-Lokstedt den Kopf: Ein Talk-Format muss her.

Der Blick über den Tellerrand

Neidisch schauen die Programm-Pioniere über den großen Teich auf die USA: Dort wagen Star-Talkmaster schon seit Langem den Tabu-Bruch: Dick Cavett fragt den Schriftsteller-Fürsten Tennessee Williams frei von der Leber weg, ob er schwul sei, oder wer die Klamotten von Glamour-Queen Zsa Zsa Gabor bezahle. Und auch in Deutschland gibt's bereits erste Nachahmer: Dietmar Schönherr nimmt als Moderator der WDR-Talkshow "Je später der Abend" kein Blatt vor den Mund, und bei Radio Bremen wird in "III nach neun" heiß diskutiert - herrlich links, wie zu Rudi Dutschkes besten Zeiten.

Das wollen wir auch, so die Meinung der NDR Programm-Macher. Als Gäste sollten sich aber nicht nur Promis die Klinke in die Hand geben: "Leute aus dem eigenen Milieu der Zuschauer, solche, wie man sie in jeder Kneipe trifft", sollen die Zuschauer volksnah ansprechen, erinnert sich Scharlau.

Die Moderatoren

Barbara Schöneberger (seit dem 18.01.2008)

Zum ersten Mal in der Geschichte der NDR Talk Show wird am 18. Januar 2008 das komplette Gastgeber-Team ausgewechselt. Barbara Schönebergers Moderations-Partner Hubertus Meyer-Burckhardt sagt über seine Kollegin: "Man könnte Barbara neben einen Schäferhund setzen, und sie hätte immer noch eine gute Quote." Nur während ihrer Babypause im Sommer 2010 und Winter 2012/2013 musste der Zuschauer kurzzeitig auf Barbara Schöneberger als Gastgeberin verzichten. Hubertus Meyer-Burckhardt (seit dem 18.01.2008 und 14.01.1994 und Juli 2000)

Gemeinsam mit Barbara Schöneberger übernimmt Hubertus Meyer-Burckhardt am 18. Januar 2008 die Moderation der NDR Talk Show. Für ihn ist es ein Comeback, denn der Wahl-Hamburger moderierte bereits vom 14. Januar 1994 bis zum Sommer 2000. Zusammen mit Alida Gundlach bildete er sechs Jahre lang ein Dream-Team im Studio. Im Juli 2000 gab er das Mikrofon dann an Jörg Pilawa ab, um sich seiner Produktions-Firma zu widmen. Hubertus Meyer-Burckhardt hält den Gastgeber-Rekord der Sendung mit mehr als 230 Einsätzen. Kai Pflaume (seit dem 08.06.2012 insgesamt sieben Mal)

Für den wunderbaren Kai Pflaume heißt es "Dalli Dalli", wenn Barbara andere Verpflichtungen hat oder, wie im letzten Jahr, eine Baby-Auszeit genommen hat. Insgesamt sieben Mal war der smarte Moderator bis jetzt Co-Gastgeber der NDR Talk Show. Steffen Hallaschka (seit dem 13.10.2006 insgesamt 15 mal)

Wenn Not am Mann ist, ist der Ruf nach Steffen Hallaschka laut. Der ehemalige Moderator des NDR Verbrauchermagazins Markt sprang insgesamt 15 Mal ein - ob andere Verpflichtungen der Moderatoren oder Barbara Schönebergers Baby-Auszeit. Julia Westlake (05.04.2002 - 14.12.2007)

Von der Aktuellen Schaubude ging es für Moderatorin gleich ein Studio weiter zur NDR Talk Show. Dort präsentierte sie an der Seite von Jörg Pilawa insgesamt 118 Mal die NDR Talk Show. Jörg Pilawa (31.08.2001 - 14.12.2007)

Mit Alida Gundlach bildete er bis zum 22. März 2002 das Moderatoren-Duo. Danach kam Julia Westlake an seine Seite. Eva Herman (24.10.1997 und 30.10.1998) Bettina Tietjen (02.02.1996, 23.02.1996 und 27.02.1998)

Die brünette Wahl-Hamburgerin erwies sich an drei Abenden als charmante Gastgeberin der NDR Talk Show. Michael Jürgs (25.09.1992 - 03.12.1993) Dagmar Reim (06.03.1992 - 10.12.1993) Catherine Herringer (08.11.1991 - 17.01.1992) Dr. phil. Hellmuth Karasek (24.05.1991 - 18.10.1991)

Hellmuth Karasek trat sechs Mal als Gastgeber der NDR Talk Show in Aktion. Er moderierte unter anderem an der Seite von Margarethe Schreinemakers und Hermann Schreiber. Uwe Bahn (16.11.1990 - 22.02.1991) Jan Hofer (02.03.1990 - 21.12.1990) Lutz Wolfgram (07.04.1989 - 27.09.1991) Carlo von Tiedemann (13.01.1989 und 17.02.1989) Margarethe Schreinemakers (06.05.1988 - 06.09.1991)

Ihr Debüt an der Seite von Hans Herman Tiedje und Herman Schreiber feierte das Flensburger Tageblatt als "fulminanten Einstieg". In den Lübecker Nachrichten hieß es: "Schnauze mit ganz viel Herz - sie brachte alle auf Extratouren." Alida Gundlach (14.09.1984 - 22.03.2002)

Seit 1984 moderierte sie - mit einer kurzen Unterbrechung - die "NDR Talk Show". In ihrer 17-jährigen NDR Talk Show-Geschichte war Alida Gundlach 221 Mal Gastgeberin. Damit hält sie den Talkshow-Rekord der Moderatorinnen. Prof. Wolfram Thomas (07.09.1984 - 31.10.1986)

Prof. Wolfram Thomas moderierte an der Seite der "Talkshow-Saurier" Wolf Schneider, Herman Schreiber und Alida Gundlach. Horst Wolfgang Bremke (02.03.1984)

1980 - 1991 Redakteur der NDR Talk Show. Der Redakteur der Sendung stürzte sich nur ein Mal in das Getümmel der Interviewer. Dagmar Berghoff (17.09.1982 - 17.02.1984)

In den zwei Jahren ihrer Zugehörigkeit zur Moderatoren-Riege saß sie insgesamt 8 Mal unter dem Talk Show-Baldachin. Marie-Louise Steinbauer (08.06.1982 - 01.02.1991)

Ihre Erscheinung elegant, ihr Auftreten emanzipiert, selbstbewusst und intellektuell. Dem NDR blieb sie verbunden, so moderierte sie zusammen mit Carlo von Tiedemann 1996 die NDR Silvestershow. Armin Halle (05.10.1979 - 10.08.1984)

Der gebürtige Westfale hatte zunächst Pädagogik und Philosophie studiert. Seine journalistische Karriere begann 1966 beim Bayerischen Rundfunk, später ging Armin Halle zur Süddeutschen Zeitung. 1970 holte ihn der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt als Leiter der Pressestelle nach Bonn, später schrieb er dem Bundeskanzler Schmidt Reden. 1979 wechselte Armin Halle zur NATO nach Brüssel. 1982 setzte er für zwei Jahre aus und moderierte dann weitere siebenmal die NDR Talk Show. Reinhard Münchenhagen (08.06.1979 - 10.12.1993)

Reinhard Münchenhagen moderierte in den viereinhalb Jahren immer mit großen Unterbrechungen. Am 10. Dezember 1993 gab er seinen endgültigen Abschied. Michael Lentz (04.05.1979 - 11.09.1981) Hermann Schreiber (09.02.1979 - 13.08.1993)

Bei der NDR Talk Show war Hermann Schreiber Mann der ersten Stunde. Mit seinem ruhigen, einfühlsamen und doch kritisch hinterfragenden Stil hat er in 141 Sendungen viele Jahre lang das Gesicht der Talk Show mitgeprägt. Zuletzt moderierte Schreiber am 13. August 1993. Wolf Schneider (09.02.1979 - 03.07.1992)

Zusammen mit Christine Brinck, Hermann Schreiber und Dagobert Lindlau hob er die NDR Talk Show am 9. Februar 1979 aus der Taufe. Neben Hermann Schreiber und Alida Gundlach ist sein Name in den Köpfen der Talkshow-Fangemeinde fest verankert. Insgesamt saß er in 97 Sendungen im Moderatoren-Sessel, zuletzt am 3. Juli 1992. Dagobert Lindlau (09.02.1979 - 18.06.1982)

Dagobert Lindlau moderierte die Sendung insgesamt zwölf Mal, war aber, wie viele seiner Kollegen, später noch einige Male als Gast in der Runde.

Startschuss in der Kneipe "Onkel Pö"

Am 9. Februar 1979 wird das "Baby" schließlich geboren: Zwei Pilotfolgen der NDR Talk Show werden aus der legendären Hamburger Szene-Musikkneipe "Onkel Pö" in Eppendorf gesendet. Die Moderatoren sind ein Trio mit Kult-Charakter: Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Besonders der spitzzüngige Schneider und der milde, abgeklärte Schreiber sollen über Jahre hinweg stilprägend für die Sendung bleiben. Erster prominenter Gast ist Verteidigungsminister Hans Apel. Statt einer "Rentnerband" - wie in Udo Lindenbergs Song über die Kult-Kneipe - spielt die Kombo Schneewittchen auf, sicher auch keinen "Dixieland". Die Begeisterung beim Publikum und Feuilleton hält sich nach der ersten Show noch in Grenzen.

Schneller Umzug ins Studio

In der zweiten Ausgabe gibt's dann gleich Zoff mit dem "Onkel Pö"-Wirt: Der möchte Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker, als Talkgast eingeladen, nicht in seinem linken Refugium sehen. Die Folge: Die NDR Talk Show zieht um. Zunächst wird aus dem Studio Hamburg in Jenfeld, später aus den NDR Studios in Lokstedt gesendet - das ist bis heute so geblieben.

On Tour: Talk mit linker Randale

Einige Male wagt die Talk Show Crew allerdings den Ausbruch aus dem Studio: Der erste "Fluchtversuch" führt 1983 zum 150. Geburtstag des Staatstheaters Oldenburg. Brenzlig wird es 1985, als die NDR Talk Show während des Hamburger Hafengeburtstages in die Fischauktionshalle zieht: Aktivisten der Hausbesetzer-Szene sprengen die Sendung und halten Plakate mit der Aufschrift "Hände weg von der Hafenstraße!" in die Kameras. Die Polizei rückt an. Doch keine Panik: Udo Lindenberg vermittelt. Aber Alida Gundlach, mit mehr als 200 Moderationen weibliche Talk-Rekordhalterin, wird bei der Erinnerung an den Mai-Abend immer noch blass um die Nase. Nach diesem Zwischenfall gibt's "Betriebsausflüge" nur noch in ganz besonderen Ausnahmefällen.

Klaus Kinski in Höchstform

Aber nicht nur Störer sorgen in der mehr als 30-jährigen Geschichte der NDR Talk Show für Furore: Zu den sicher legendärsten und unvergessenen Talk-Momenten gehört der Auftritt des mittlerweile verstorbenen Schauspielers Klaus Kinski im Jahr 1985. Nachdem er auf dem Jungfernstieg einen Büroboten vermöbelt hat, ist er auf Betriebstemperatur für das abendliche Gespräch mit Alida Gundlach.

Als Ouvertüre sagt der Exzentriker der Moderatorin erst einmal, dass sie nur Müll rede. Auch die folgende Kommunikation zwischen den beiden darf als gestört bezeichnet werden: Statt über seinen neuen Film zu sprechen, möchte sich Kinski lieber über den "von hinten recht ansehnlichen Popo" der Moderatorin unterhalten. Die Frage, ob Alida Gundlach Strapse trägt, beantwortet sich Kinski kurzerhand selbst und greift zu.

Nackte Brüste und fliegende Gläser

Auch Sänger Falco kann sich der erotischen Anziehungskraft der Moderatorin Alida Gundlach nicht entziehen und spricht sie mit "Du kleines rotes Teufelchen" an. Zwei nackte Tatsachen gibt 1987 die italienische Pornodarstellerin Ilona Staller zum Besten, sie hebt die Bluse und zeigt in die Kamera, womit sie ihr Geld verdient. Scharf geschossen wird 1992 beim Thema Abtreibung: Der konservative Standpunkt von Angela Merkel bringt Autorin Karin Struck zur Explosion. Wutentbrannt reißt sie sich das Mikrofon vom Leib und schleudert ihr gefülltes Rotweinglas ins Publikum - zum Leidwesen einer Zuschauerin.

Bekenntnisse und Bewegendes

Doch nicht nur die schrillen Gäste, auch die leisen Töne machen die NDR Talk Show aus: Zu den eindrucksvollsten Momenten gehört sicher das Gespräch mit dem 1999 verstorbenen Dirigenten Yehudi Menuhin, der zu den bekanntesten Violinisten des 20. Jahrhunderts gehörte. Eine Gänsehaut bekommen die Zuschauer auch, als Altkanzler Helmut Schmidt mit Schnupftabak verstopfter Nase gesteht, dass er während der Flugzeugentführung der "Landshut" nach Mogadischu "die Nerven verloren und einfach losgeheult" habe. Nachdenklich stimmt auch das Interview mit dem sterbenskranken Fassbinder-Freund und Schauspieler Kurt Raab, der in der NDR Talk Show einen seiner letzten öffentlichen Auftritte hatte. Bewegende und bewegte Momente in der Geschichte der NDR Talk Show.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 27.02.2009 | 22:00 Uhr