Stand: 17.05.2019 09:58 Uhr

Landpartie-Fest: Heike Götz lädt nach Neustrelitz

An diesem Wochenende heißt es wieder "Herzlich willkommen zum Landpartie-Fest!". Am 18. und 19. Mai ist Heike Götz, Moderatorin der Landpartie, mit dem NDR zu Gast im mecklenburg-vorpommerschen Neustrelitz, wo wir am wunderschönen Stadthafen unsere Zelte aufschlagen werden. Unterstützt wird die Gastgeberin von Yared Dibaba, NDR 1 Radio MV Moderatoren Marko Vogt und Ralf Markert und zahlreichen anderen Kollegen aus dem NDR, die an den Ständen, auf der Bühne und der Aktionswiese mit einem bunten Programm die Zuschauer unterhalten werden.

Programm 97 KB Infos zum Landpartie-Fest Laden Sie hier das Programm zum Landpartie-Fest runter. Download (97 KB)

Wie in jedem Jahr, eröffnen wir die Festlichkeiten mit der traditionellen Fahrradtour, bei der der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund kräftig mit in die Pedale treten wird. Wir starten um 9 Uhr an der Hafenmeisterei im Stadthafen und werden eine Runde um den Zierker See radeln. Alle, die mitradeln wollen, sind herzlich eingeladen!

Das Landpartie-Fest - eine schöne Tradition

Seit fast 20 Jahren stellt Heike Götz, die "Frau mit dem Fahrrad", in der Sendung Landpartie im NDR Fernsehen die verschiedenen Regionen Norddeutschlands vor. Bis heute besuchte sie weit mehr als 3.000 norddeutsche Höfe, Betriebe, Künstler und Originale. Beim 17. NDR Landpartie-Fest können Besucher viele dieser Menschen kennenlernen: Unter den 100 Ausstellern, die an beiden Tagen ab 10 Uhr in malerischen Pagodenzelten und an bunten Ständen ihr Handwerk präsentieren, kulinarische Köstlichkeiten anbieten oder informativ über ihre Region berichten, befinden sich zahlreiche bekannte Gesichter, die wir in der Landpartie bereits vorgestellt haben.

Herzlich willkommen zum Landpartie-Fest! Landpartie - Im Norden unterwegs - 18.05.2019 08:00 Uhr Am 18. und 19. Mai lädt die Landpartie-Gastgeberin Heike Götz zum jährlichen Spektakel - diesmal an den schönen Stadthafen von Neustrelitz.







4,37 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Eintritt zum Landpartie-Fest ist natürlich kostenlos. "Mitmachen, anfassen, erleben" - das Motto der Landpartie Sendung ist auch Programm für das Fest. Besonders für Familien gibt es ein abwechslungsreiches Angebot. Kleine und Große dürfen auf der Strohburg toben, über exotische Tiere staunen, aber auch töpfern, filzen, schnitzen oder auf Ponys reiten - und natürlich Fernsehen und Hörfunk erleben.

Neben zahlreichen Live-Sendungen und Beiträgen vom Landpartiefest, ist natürlich auch die Kunstsprechstunde von „Lieb & Teuer“ eines der Highlights. Sie findet am Sonntag für alle Interessierten im Kulturquartier in der Schloßstraße statt.

Das Landpartie-Fest im NDR Fernsehen Folgende Sendungen berichten aus Neustrelitz vom Landpartiefest:

Freitag, 17. Mai

18.00 Uhr: "Land und Leute"



Sonnabend, 18. Mai

18.45 Uhr: "DAS!" mit Inka Schneider

19.30 Uhr: "Nordmagazin"



Sonntag, 19. Mai

16.15 Uhr: "DAS! Kochstudio" mit Rainer Sass und Inka Schneider - Aufzeichnung vom Sonnabend

20.15 Uhr: "Treckerfahrer dürfen das" - Aufzeichnung vom Sonnabend

Parkplätze wurden im Bereich des Neustrelitzer Bürgerseewegs eingerichtet. Von dort gelangen Sie mit dem Busshuttle zum Veranstaltungsort. Im Stundentakt macht am Bürgerseeweg auch die historische Hafenbahn auf ihrer Strecke vom Neustrelitzer Bahnhof zum Schlossgarten Halt. Die Nutzung ist ebenfalls kostenlos. Die genauen Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte dem Sonder-Fahrplan.

Dieses Thema im Programm: Landpartie - Im Norden unterwegs | 25.09.2019 | 20:15 Uhr