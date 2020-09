Moderation

Heike Götz

Heike Götz wurde in Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern, geboren. Nach dem Abitur Studium in Güstrow. Drei Jahre Lehrerin in Berlin. 1989 dann der Wechsel in die Medien, erst zum Jugendsender DT 64 und später zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Seit dem Start im Jahre 1999 moderiert Heike Götz die NDR Sendung Landpartie - Im Norden unterwegs. Für viele Zuschauer ist sie die "Frau mit dem Fahrrad", die auf ihren Streifzügen durch das NDR Sendegebiet, mit interessanten Menschen über regionale Spezialitäten, Esskultur und ländliches Flair spricht.