Umweltaktivisten stoppen VW-Autozug

Hallo Niedersachsen - 13.08.2019 19:30 Uhr

Umweltaktivisten haben am Dienstag in Wolfsburg einen VW-Autozug blockiert. Die Protestierenden ketteten sich an die Gleise und seilten sich von einer Brücke über dem Mittellandkanal ab.