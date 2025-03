Das Investigativteam des NDR Niedersachsen Es gibt sie, diese Geschichten, die komplex und vielschichtig sind. Hinter ihnen verbergen sich Schicksale oder stehen Ungerechtigkeiten. Geschichten, die Menschen fragend, sprachlos oder hilflos zurücklassen. Genau hier setzt das Investigativteam Niedersachsen an.

Unser Team besteht aus erfahrenen Journalistinnen und Journalisten, die sich auf die investigative Berichterstattung spezialisiert haben. Mit Expertise in verschiedenen Themengebieten nutzen wir unsere Qualifikationen, um diesen Geschichten auf den Grund zu gehen.

Wir arbeiten crossmedial für Fernsehen, Hörfunk und Online und sind Teil der Redaktion des Regionalprogramms Hallo Niedersachsen.

Kennen Sie eine solche Geschichte, die in Niedersachsen spielt? Dann melden Sie sich bei uns!

So erreichen Sie uns:

Übermitteln Sie uns Ihre vertraulichen Informationen - auch anonym. Quellenschutz hat für uns höchste Priorität. Schützen Sie sich bei der Kontaktaufnahme und Informationsübermittlung.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten.

Vermeiden Sie die Nutzung geschäftlicher oder dienstlicher Kommunikationsmittel wie Diensthandys oder Büro-PCs. Diese Wege sind möglicherweise unsicher und für Dritte einsehbar, besonders bei der Übermittlung brisanter Dokumente wie Verträgen, internen Papieren oder Datenbankauszügen.

Per Post

NDR Landesfunkhaus Niedersachsen

Investigativteam

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover

Ein relativ sicherer Weg ist die Nutzung per Post aufgrund des strengen deutschen Briefgeheimnisses. Geben Sie dabei auf dem Brief oder Paket nicht Ihren Namen an und nutzen Sie nicht die Poststelle in Ihrer unmittelbaren Nähe. Beachten Sie jedoch, dass das Briefgeheimnis Einschränkungen unterliegt: Geheimdienste (BND, MAD und Verfassungsschutz) sowie Polizei und Staatsanwaltschaft dürfen Briefe beschlagnahmen; die Öffnung erfolgt jedoch nur durch einen Richter.

Enthalten die Sendungen Datenträger, sollten diese elektronisch verschlüsselt werden. Den Schlüssel können Sie uns auf einem anderen Wege zukommen lassen.

Per E-Mail

Auch hier sollten Sie verschlüsselte E-Mails verwenden oder E-Mail-Anbieter wählen, die Verschlüsselung anbieten. Absolute Sicherheit kann jedoch nicht garantiert werden, da die IP-Adresse Ihres Computers oder Handys in der Regel gespeichert wird und dadurch Rückschlüsse auf ihre Person möglich sein können. Sie können Ihre Identität jedoch wirkungsvoll verschleiern, indem Sie den Browser des Anonymisierungsnetzwerk Tor (https://www.torproject.org/) installieren und nutzen.

Unsere E-Mail-Adresse lautet investigativteam.niedersachsen@ndr.de.

Per Webformular

Über das untenstehende Webformular können Sie sich ebenfalls an uns wenden - auch anonym. Die Nachricht wird jedoch bei der Übermittlung nicht verschlüsselt und ist daher möglicherweise für Dritte einsehbar.

Hinweis: Das Formular ist möglicherweise nicht sichtbar bei Aufruf dieses Beitrags über die NDR Niedersachsen-App - in dem Fall wechseln Sie bitte in die Web-Ansicht dieses Beitrags.

Persönlich

Sie können jederzeit Ihre Unterlagen persönlich am Landesfunkhaus Hannover abgeben:



beim Pförtner am Haupteingang, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover, oder

im Pförtnerhaus am Eingang des Landesfunkhauses in der Straße Am Emmerberge.

Wichtig ist, dass Sie die Unterlagen an dasadressieren.

