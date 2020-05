Bundesliga-Wiederbeginn: Vorfreude bei den Clubs Sendung: Hallo Niedersachsen | 09.05.2020 19:30 Uhr 5 min | Verfügbar bis 09.05.2021

Kommendes Wochenende soll der Ball in der Bundesliga und in der Zweiten Bundesliga wieder rollen. In Wolfsburg und Osnabrück steigt die Vorfreude. Doch wie gewagt ist dieser Start?