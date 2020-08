Brandserie in Einbeck: Feuerwehr am Limit Sendung: Hallo Niedersachsen | 31.08.2020 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 31.08.2021

Am Wochenende hat ein leer stehendes Haus in Einbeck gebrannt. Die Polizei geht wieder von Brandstiftung aus. Seit Wochen brennen regelmäßig Gartenlauben, die Feuerwehr ist am Limit.