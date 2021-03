Sendedatum: 01.04.2021 23:50 Uhr extra 3 vom 01.04.2021

Ein Hauch von High Noon liegt in der Luft. Lange schon haben wir ihn erwartet, jetzt ist er da. Der Kampf der Kämpfe. Angela Merkel gegen die Ministerpräsidenten. Angela Merkel ist die deutsche Antwort auf den Vulkan in Island. 900 Jahre hat man von ihr nichts gehört. Jetzt ist sie ausgebrochen. Und zwar wie. Bei Anne Will. Gut, das klang jetzt nicht so hart. Aber das ist Merkel-Deutsch. Wenn man es übersetzt und etwas hineininterpretiert ...

VIDEO: Klartext-Merkel spricht! So kommen wir schnell aus der Coronakrise (1 Min)

Eines ist klar: Je länger man sich Zeit lässt mit der Eindämmung, desto mehr Zeit lässt man den Viren, sich weiterzuentwickeln. Noch zwei, drei Mutationen, und so ein Virus ist kognitiv in der Lage, die Arbeit eines Ministerpräsidenten zu übernehmen.

Themen der Sendung:



Merkel gegen die Kinder aus Bummelbü: Die Kanzlerin teilt aus

Trotz Corona-Lockdown: Viele Unternehmen verzichten auf Homeoffice

Union in der Krise: Machtkampf, Korruption und schlechte Stimmung

Korruption in der Union: "Ehre - ist das was mit Getreide?"

Klimapolitik in Deutschland: Niedrige Umweltsteuern und schädliche Subventionen

Katholische Kirche: Das Gesetz des Schweigens

und vieles mehr

