Stand: 18.12.2023 18:00 Uhr Podcast-Gastgeberin Julia Demann

Julia Demann spricht mit den Docs: Seit seinem Start Anfang 2023 hostet sie den Ernährungs-Docs-Podcast. Die freie Wissenschaftsjournalistin hat sich auf medizinische Themen spezialisiert. Sie arbeitet als Autorin und Presenterin unter anderem auch für den WDR und das Deutschlandradio.

Am liebsten ordnet Julia Demann komplexe Sachverhalte in verständlichen Worten ein. Die Faszination für die komplizierten Zusammenhänge des Lebens und für den menschlichen Körper begleiten sie schon seit ihrer Kindheit. Nach ihrem Germanistikstudium in Bonn hat sie in Köln Biologie studiert.

Links Homepage von Julia Demann

Julia Demann ist Mitglied in der Wissenschaftspressekonferenz und klärt ehrenamtlich für die gemeinnützige Organisation Lie Detectors an Schulen über Fake News und Journalismus auf. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit arbeitet sie als freie Rednerin und Synchronsprecherin. Sprache und Stimme waren schon immer ihre Leidenschaft.

In ihrer Freizeit macht die Kölnerin gerne Kraftsport, besucht Konzerte oder reist mit ihrem Camper durch Europa.

