Ernährungsumstellung - wie klappt das am besten? Machen Sie mit! Stand: 02.11.2023 12:00 Uhr Nachhaltig gesünder essen: Wie schafft man das? In unserem nächsten Community-Podcast besprechen wir, wie man eine Ernährungsumstellung angeht - und durchzieht! Schreiben Sie uns, was Ihnen dabei auf dem Herzen liegt.

Gesunde Ernährung umzusetzen ist nicht so einfach. Denn Ernährungsmuster aus der Kindheit prägen uns im tiefsten Innern. Familie, Freunde, Beruf und Alltag - auch diese äußeren Faktoren spielen eine erhebliche Rolle. Gewohnheiten abzulegen ist immer eine Herausforderung. Aber es ist möglich! Das zeigen wir in unseren TV-Staffeln - und das zeigen zu unserer Begeisterung auch zahllose Zuschriften von Menschen, die den Weg in ein gesünderes Leben geschafft haben, inspiriert von unseren Tipps, unserem Podcast und den inzwischen rund 200 bisherigen Fällen der Ernährungs-Docs.

Doc Schäfer gibt Tipps für den Start in ein gesünderes Leben

Aus vielen Mails und Kommentaren wissen wir aber auch, dass die Umstellung nicht immer gleich gelingt und dass individuell viele Fragen bleiben. In unserer dritten Community-Folge wollen wir unseren Podcast-Hörerinnen und -Hörern deshalb Schwung geben und das Rüstzeug für eine erfolgreiche Umstellung: die besten praktischen Tipps für Ihr neues Leben mit gesunder Ernährung! Zu Gast bei Julia Demann wird dafür Ernährungs-Doc Silja Schäfer sein. Aus ihrer täglichen Arbeit in der Hausarztpraxis An der Au in Kiel kennt Doc Schäfer die Stolpersteine. Und sie weiß, was es braucht für eine erfolgreiche, nachhaltige Umstellung.

Schreiben Sie uns!

Welche Fragen haben Sie zur Ernährungsumstellung? Oder möchten Sie erzählen, was hat für Sie gut funktioniert hat? Schreiben Sie am besten jetzt gleich mit dem Formular unten! Wir hören uns bei der Community-Folge mit Dr. Silja Schäfer am 3. Januar 2024.

