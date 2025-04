Live-Chat: Welcher Fasten-Typ passt zu mir? Stand: 02.04.2025 12:55 Uhr Heilfasten, Intervallfasten oder doch Basenfasten? Im Live-Chat am 5. April gibt Ernährungsmedizinerin Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann Einblicke in ihren neuen "Fasten-Code" - und beantwortet Ihre Fragen rund ums gesunde Fasten.

Ob Intervall-, Heil- oder Basenfasten - Fasten hat sich in den letzten Jahren zum echten Gesundheitstrend entwickelt. Viele setzen dabei auf die positive Wirkung für Stoffwechsel, Darm, Immunsystem oder Gewicht. Doch welche Methode passt zu welchem Menschen? Was ist wissenschaftlich belegt - und was überholt?

"Fasten-Code" als Wegweiser

Antworten darauf gibt Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann, Ernährungsmedizinerin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Sie hat einen neuen "Fasten-Code" entwickelt, der helfen soll, den eigenen Weg zum bewussten Verzicht zu finden. Diesen stellt sie am Sonnabend, 5. April, ab 18.45 Uhr auf dem Roten Sofa vor.

Live-Chat mit Prof. Michaela Axt-Gadermann am 5. April

Nach der Sendung, ab 19.40 Uhr, nimmt sich unsere Expertin Zeit für Ihre Fragen! Im DAS! Live-Chat auf NDR.de spricht sie über die wichtigsten Fastenformen, mögliche Risiken, sinnvolle Begleiter wie Kaffee oder Brühe - und worauf Einsteiger achten sollten.

