Jahresrückblick 2024: Das bewegte Hamburg Eine große Demo gegen Rechts, der Bundesliga-Aufstieg des FC St. Pauli und der Einstieg der Reederei MSC beim Hafenbetreiber HHLA - das waren nur einige der Top-Themen des Jahres 2024 in Hamburg. Der Jahresrückblick für die Hansestadt.

Es war ein bewegtes Jahr in der Hansestadt. In vier Teilen schauen wir auf die wichtigsten Ereignisse aus den Bereichen Politik, Sport, Kultur - und auf das, was sonst noch los war. Die ersten drei Teile schon jetzt bei NDR.de, Teil vier folgt.