NDR 90,3: Geschichte des Hamburger Hafens

Aus Anlass des Hafengeburtstages erzählt das Hamburger Hafenkonzert von NDR 90,3 in drei Sendungen am 9., 16. und 23. Mai die Geschichte des Hamburger Hafens. Sie können auch den Podcast für das Hafenkonzert abonnieren. Dort erscheinen die Folgen nacheinander jeweils am Freitagabend vor der Sendung. Der Schwerpunkt beginnt mit der Gründerzeit rund um St. Ansgar, der Hanse, Störtebeker, der Schaffung des Freihafens und der Speicherstadt. Weiter geht es mit Hamburg und dem Kolonialismus, der Flottenrüstung des Kaisers, Albert Ballin und den Auswandererschiffen, Hamburg im Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau. Abschließend blickt das Hafenkonzert auf den Start des Container-Zeitalters, den Kampf um Altenwerder, das Projekt Hafencity und Hamburg als Kreuzfahrt-Hauptstadt.

Die Sendungen zur Hafengeschichte sind wie jede Ausgabe des Hafenkonzerts am Sonntag ab 6 Uhr bei NDR 90,3 zu hören, eine Wiederholung gibt es am gleichen Tag ab 19 Uhr. Sie können auch den Podcast abonnieren.

