Narichten op Platt

Corona-Testzentrum an’n Hamborger Flooghaven

An den Hamborger Flooghaven maakt vundaag en Corona-Testzentrum op. Reisen Lüüd, de ut en Risikogegend trüch na Düütschland kaamt, köönt sik dor op dat Virus testen laten. Betahlen bruukt se dor nix för. Denn mööt düsse Lüüd stantepe in Quarantään, un dat so lang, bet bi den Test rutsuert, dat se sik nich an Corona ansteken hebbt. As anner Mööglichkeit mööt Lüüd, de in en Risikogegend weern, glieks in Plicht-Quarantään. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Keen Spriet-Verkööp op de Straat

Vunavend is dat in Delen vun de Hamborger Binnenstadt verbaden, Alkohol to verköpen, de denn buten drunken warrt. Vun Klock acht an’n Avend bet Klock söss an’n Morgen dörvt Bars, Kiosken, Tanksteden un Supermarkten keen Sprit to’n Mitnehmen verköpen. Gellen deit dat ok för de Reeperbahn un dat Schanzenviddel. Dor harrn in de verleden Weken wedder un wedder dusende Minschen op de Straat fiert un hebbt sik nich an de Corona-Oplagen holen. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Fre’e Utbillenssteden in Hamborg

Junge Lüüd, de mit de School fardig sünd, hebbt woll bannig gode Schangsen, en Steed för en Utbillen to finnen - tominnst, wenn een sik de Tallen ankickt. De Arbeitsagentur weet, dat noch goot dreedusendachthunnert Plätz free sünd. Vele fre’e Steden gifft dat in’n Hannel un in’n Tourismus. Ok, wenn de Branchen den Corona-Slamassel böös marken doot, wüllt se Fachlüüd för de Tiet dorna utbillen, so de Arbeitsagentur. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Mehr Lüüd mit Wapenschien

Mehr un mehr Minschen in Düütschland hebbt en sonöömten lütten Wapenschien för en Schreckschusswaap: All in all sünd dat goot sösshunnertsösstig Minschen. Dat weern bummelig veerunveertigdusend mehr as in’t Johr dorvör, schrifft de Rheinische Post. In Hamborg sünd de Lüüd nich so för Wapen: In’n Snitt hebbt veer vun dusend Minschen den lütten Wapenschien. In’n ganz Düüschland sünd dat in’n Snitt dubbelt so veel Lüüd. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Scharpere Corona-Oplagen in Dithmarschen

De Kreis Dithmarschen hett de Corona-Oplagen scharper maakt. Dor dörvt sik nu blots noch Minschen ut hööchstens twee Huushoolden op de Straat oder en Platz drapen. Op de Wekenmarkten in’n Kreis Dithmarschen mööt de Lüüd sik wat vör Mund un Nees binnen. Ladens dörvt keen Woren mehr vör de Döör stellen. Opletzt weer de Tall an Minschen, de sik an Corona ansteken hebbt, an de Noordseeküst in Sleswig-Holsteen wedder hoochgahn. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

Jung in’t Gleis funnen

An’n S-Bahnhoff Neegraven hett de Hamborger Füerwehr vunmorgen en veerteihn Johr olen Jung rett. He weer gegen Klock halvig fief op en Bahngleis funnen worrn un sien Foot weer braken. De Helpslüüd hebbt em mit en Lore na den S-Bahnhoff rinbröcht un dorna denn na’t Krankenhuus. De Bunnspolizei weet nich, woso de Jung sik verletzt hett – en Togg hett em nich faatkregen. / Stand: 31.07.2020, Klock 9:30

NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg