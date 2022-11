Bücher ohne Gedöns: Neuer Podcast stellt Buchempfehlungen vor Sendedatum: 18.11.2022 10:00 Uhr Welches Buch sollten wir alle im Regal haben? Welche Titel polarisieren gerade? Und was ist eigentlich so schön am Lesen? Moderatorin Miriam Pede schnackt darüber mit den Menschen, die sich damit auskennen: den unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern.

"Also hier würde ich wahnsinnig gern mal eingeschlossen werden", sagt Miriam umgeben von unzähligen Büchern, "ich würde die Nacht zum Tage machen!" Sie steht mitten in einer der kleinen, unabhängigen Buchhandlungen in Schleswig-Holstein. In der Hand einen Stapel Bücher - alles Empfehlungen, die sie eben von Buchhändlerin Ulrike Herberg und ihrem Team der Bargteheider Buchhandlung im Kreis Stormarn bekommen hat.

Tipps und Buchempfehlungen im Podcast-Format

Genau darum geht es auch im neuen Podcast "Bücher ohne Gedöns": Wir stöbern für Sie durch die Regale, Thementische und Empfehlungen. Wir schnacken mit den Inhaberinnen und Inhabern der Buchhandlungen über ihre persönlichen Highlights und Vorlieben, über unterschätzte und überschätzte Werke. Wir schauen, was in den Einkaufstaschen der Kundinnen und Kunden landet. Und sind dabei mittendrin im Tagesgeschäft, zwischen Kasse, Sitzecken und Smalltalk.

