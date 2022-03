Davis Cup kommt nach Hamburg - Zverev dabei Stand: 17.03.2022 13:13 Uhr Das deutsche Davis-Cup-Team kämpft in Hamburg um den Einzug ins Viertelfinale des traditionsreichen Wettbewerbs. Die Hansestadt hat von der International Tennis Federation (ITF) den Zuschlag für die Ausrichtung einer Zwischenrunde erhalten. Mit dabei ist auch Alexander Zverev.

Gespielt wird vom 14. bis 18. September 2022 auf der Anlage am Rothenbaum. Die deutsche Mannschaft hat somit Heimvorteil, wenn es um die Vergabe von zwei Plätzen im Viertelfinale geht. Wer dabei in einer Vierergruppe die Gegner des DTB-Teams sein werden, entscheidet sich bei der Auslosung am 31. März.

Zverev hat schon zugesagt

Das von Zverev angeführte deutsche Team hatte sich Anfang März mit einem 3:1-Sieg in Brasilien das Ticket für diese nächste Runde gesichert. Insgesamt spielen 16 Mannschaften an vier Orten um den Einzug in die Finalphase vom 23. bis 27. November. Neben Hamburg sind Bologna, Glasgow und Malaga die weiteren Austragungsorte der Gruppenphase.

"Der neue Termin im September hat es mir ermöglicht, an den 'Group Finals' teilzunehmen. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt spiele, warum nicht gleich in Deutschland? Daher habe ich auch versucht, den Davis Cup in Hamburg zu ermöglichen", sagte Olympiasieger Zverev. "Ich werde daran nicht nur aktiv teilnehmen, sondern mich auch intensiv in die Veranstaltung einbringen. Mit dem Heimvorteil im Rücken hat Deutschland eine große Chance, den Aufstieg in das Finale Ende November zu erreichen."

Große Freude bei Grote und dem DTB

Sportsenator Andy Grote (SPD) sprach von einem "Tennis-Event von enormer internationaler Strahlkraft. Für den deutschen Tennissport ist die Austragung des traditionsreichen Mannschaftturniers in der Active City Hamburg eine Riesensensation."

Auch DTB-Präsident Dietloff von Arnim jubelte: "Die deutsche Mannschaft freut sich riesig darüber, dass sie nach zweieinhalb Jahren wieder im Davis Cup zu Hause antreten kann. Vor heimischem Publikum zu spielen ist sensationell - besonders in dem schönen Stadion am Rothenbaum. Wir haben uns intensiv bemüht und sind sehr glücklich darüber, den Zuschlag für Hamburg erhalten haben."

Option auf weitere Ausrichtung von Gruppenduellen bis 2024

Sicher ist zudem bereits, dass Deutschland auch in den Jahren 2023 und 2024 Heimrecht genießt, wenn sich das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann für die Gruppenphase qualifiziert. Dann kommen aber auch andere Austragungsorte als Hamburg infrage. Letztmals hatte Deutschland 2020 in Düsseldorf gegen Weißrussland vor eigenem Publikum gespielt.

